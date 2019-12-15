«مرور أبوظبي» تشارك في التوعية بالحفاظ على مظهر المدينة

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت إدارة مرور المناطق الخارجية في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، في التوعية بالحفاظ على مظهر المدينة والتي نفذتها بلدية مدينة أبوظبي في منطقة محمد بن زايد بأبوظبي، ضمن جهودها الهادفة لحماية المظهر العام والمرافق العامة.

وقدم النقيب أحمد المهيري محاضرة، أكد فيها حرص شرطة أبوظبي على الحد من كافة السلوكيات الحضارية التي تشوه المظهر الحضاري للمدينة والطرق.

ودعا قائدي المركبات إلى الالتزام بالحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للطرق، والتقيد بعدم رمي المخلفات من مركباتهم على الطرق، والتعامل مع النفايات بأسلوب حضاري من خلال رميها في الأماكن المخصصة لذلك، وتنبيه قائد المركبة الركاب الذين معه بعدم رمي أي مخلفات على الطرق.