وسم #عام_الاستعداد_للخمسين يتصدر تويتر.. قيادة طموحة في وطن الإنجازات

المصدر: دبي- وائل زكير

تصدر وسم #عام_الاستعداد_للخمسين موقع التواصل الاجتماعي تويتر فور إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن العام 2020 سيكون "عام الاستعداد للخمسين" ليكون عام الانطلاقة الكبرى في اليوبيل الذهبي لقيام اتحاد دولة الإمارات، عبر إعداد استراتيجية وطنية شاملة للتخطيط لخمسين عاماً من القفزات النوعية في جميع المجالات لتحقيق الصدارة عالمياً.

وعبر المغردون عن إعجابهم بالقيادة الرشيدة وحكمتها ونظرتها المستقبلية من خلال وضع الاستراتيجيات المستقبلية للبلاد والعمل على وضع خطة تنموية شاملة للخمسين عاماً المقبلة في وطن الإنجازات.

وأكد المغردون أن الإمارات بقيادتها الكبيرة والطموحة تمضي بقوة لاستشراف المستقبل وتحقيق الرفاهية للمواطنين في مختلف المجالات، كما أنهم لا يدخرون جهدوا كي تكون الإمارات أفضل دولة في العالم وأكثرها تقدماً.

وأشار مرتادو موقع التواصل تويتر إلى التميز والنجاح الذي تحققه الإمارات يوماً بعد يوم في مسيرتها ونهضتها وتحقيق التطور والإنجازات في المجالات كافة، مثنين على جهود القيادة الرشيدة وطموحها وتحديها المستمر لتحقيق الريادة والتميز والرفعة.

وأوضح المغردون أن الامارات تسير نحو المستقبل بكل ثبات ونجاح، معاهدين القيادة على العمل المتواصل وبذل الجهد لتكون الإمارات في المقدمة دائما ونموذجاً يقتدي به العالم.

وغردت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة بقولها " #عام_الاستعداد_للخمسين… فرصتنا لنضع خططنا ومبادراتنا…. ونستعرض تجربتنا… ونصمم مستقبل أجيالنا مستلهمين إرث المؤسسين قبل خمسين عام".

وقال معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي " يسهل الوصول من قمة إلى قمة أخرى.. فالتحدي الحقيقي هو الصعود من الصحراء إلى الثريا.. لم يحلم أحد بما أنجزته دولة الإمارات خلال الخمسين سنة الماضية وسماه البعض بالمعجزة العربية.. نرى اليوم تجديد في هذه المسيرة، ونقول.. لن يتخيل العالم الإنجاز والتطور القادم".

وغردت معالي سارة الأميري وزيرة دولة " في 2020 سنشهد إطلاق أول مشروع عربي إسلامي إلى المريخ، وفي 2020 سنستضيف الحدث الأهم والأكبر عالميا إكسبو، وفي 2020 ستتغير المفاهيم وسنحقق المستحيل وسننجز الكثير بإذن الله.. سنعمل معاً كفريق واحد للاستعداد لليوبيل الذهبي، وسنجعل الإمارات مثال يحتذي به العالم".

وقال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس وكالة الإمارات للفضاء" #عام_الاستعداد_للخمسين يرتكز على تحقيق قفزات في العديد من القطاعات الحيوية كالتعليم، فالعلم هو طريق بناء حضارات الأمم وبلوغ القمم. رأس مالنا البشري هو أغلى ما نملك في دولة استثمرت في الإنسان قبل البنيان، لتحقيق الطموحات على أرض التميز والريادة".

وغردت مريم عيد المهيري" #الإمارات منذ الإتحاد تسابق الزمن.. صنعت بفضل الله ورؤية وإخلاص قيادتها دولة نفخر بها في كل المحافل . واليوم نضع يدنا بيد قيادتنا لنكمل مسيرة التنمية والازدهار لبناء الـ50 سنة القادمة لأبنائنا وبناتنا.. لأننا عيال زايد.. الوالد المؤسس وعلى نهجه نسير".