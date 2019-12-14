طقس غائم غداً مع فرصة لسقوط الأمطار

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً وتتكاثر السحب على البحر والجزر والمناطق الساحلية والشمالية الشرقية مع فرصة لسقوط الأمطار، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 32 كم/س تصل إلى 45 كم/س خاصة على البحر.

الخليج العربي: متوسط - يضطرب مع السحب.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:13 والمد الثاني عند الساعة 04:31

الجزر الأول عند الساعة 07:58 والجزر الثاني عند الساعة 21:36



بحر عمان: متوسط - يضطرب مع السحب. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة10:55 المد الثاني عند الساعة 00:35

الجزر الاول عند الساعة 17:38 .



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:



المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبو ظبي 29 20 75 30

دبي 28 21 70 30

الشارقة 28 19 80 30

عجمان 29 21 85 35

أم القيوين 29 18 85 30

رأس الخيمة 28 17 85 30

الفجيرة 27 21 80 50

العين 28 19 75 40

ليوا 30 17 85 25

الرويس 27 18 80 35

السلع 27 17 80 30

دلما 26 24 85 55

طنب الكبرى 27 23 85 50

طنب الصغرى 27 22 80 45

أبو موسى 26 22 80 45