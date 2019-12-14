قرقاش: تسريبات الدوحة هدفها شق الصف والتهرب من الالتزامات

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أن التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية دون الدول الثلاث هدفه شق الصف والتهرب من الالتزامات. وأكد على أن المملكة العربية السعودية تقود جبهة عريضة من أشقائها في ها الملف وملفات إقليمية أخرى.

وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الالتزامات. الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب".