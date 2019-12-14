محمد بن راشد: العام القادم هو "عام الاستعداد للخمسين"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن العام القادم سيكون عام الاستعداد للخمسين. وقال في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر: "تقترب الإمارات من عيدها الخمسين في 2021 ونريده أن يكون عام الانطلاقة الكبرى. نحتفي بخمسين عاما ونطلق مسيرة الخمسين القادمة. الاستعداد سيكون في 2020.. العام القادم سيكون عام الإعداد والاستعداد لإحداث قفزة كبيرة في مسيرتنا".

وأوضح سموه أن الإمارات تريد تطوير خططها ومشاريعها وتفكيرها، وأضاف: "قبل خمسين عاماً صمم فريق الآباء المؤسسين حياتنا اليوم. ونريد العام القادم تصميم الخمسين عاما القادمة للأجيال الجديدة".