مليونا مشاهدة لبوابة الموقع الرسمي لحكومة دولة الإمارات في نوفمبر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن وصول عدد مشاهدات صفحات الموقع الإلكتروني الرسمي لحكومة دولة الإمارات إلى أكثر من مليوني مشاهدة خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل مليون ومئتي زيارة شهدتها البوابة في نوفمبر 2018، أي بنسبة زيادة بلغت 67%، حيث زار البوابة أكثر من مليون زائر، منهم 800 ألف زائر جديد، ويعكس هذا الإقبال الكبير على الموقع العمل الكبير الذي بذله فريق البوابة في تطوير وإثراء المحتوى وإجراء التحديثات المستمرة عليها على مدار الساعة.

ويأتي هذا الإقبال بعد شهور قليلة من إطلاق حكومة دولة الإمارات النطاق الإلكتروني الجديد للموقع الرسمي ليكون أول نطاق حكومي في العالم مكون من حرف واحد (U)، بهدف تسهيل وصول جمهور المتعاملين إلى المعلومات والخدمات والمشاريع والاستراتيجيات والقوانين في الدولة.

وحول هذا الإنجاز قال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "انسجاماً مع هدفنا الاستراتيجي المتمثل بتعزيز أسلوب الحياة الذكي، نحرص على توفير كل المعلومات الحكومية من خلال موقع u.ae الذي يمثل الحضور الإلكتروني لحكومة دولة الإمارات على الإنترنت، ويعد منصة شاملة لكل ما يحتاجه الأفراد والشركات من معلومات حول القوانين والسياسات والخدمات والمشاريع وغيرها. يؤكد الأقبال الكبير على البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات فعالية الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الهيئة في سبيل تطوير القنوات الذكية في الوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من الجمهور. كما تعكس هذه الأرقام النجاح الكبير لاعتماد النطاق الجديد للبوابة (U.ae)، والذي جاء تجسيداً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة باعتماد ثقافة الابتكار والإبداع طريقاً لتأكيد الريادة لدولتنا والسعادة لمجتمعنا".

وأضاف : "إن نجاح البوابة في استقطاب جمهور المتعاملين يؤكد على أننا في الدرب الصحيح الذي نقتدي خلاله بتوجيهات القيادة الرشيدة الداعية إلى تعزيز دور البوابة كمحطة متكاملة للخدمات والمعلومات الحكومية والمشاركة الإلكترونية، بما يدعم مؤشر الخدمات الإلكترونية (OSI) الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يمثل أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لدولتنا."

وقد جاءت صفحة "الاستعلام عن التأشيرات ورسومها" في مقدمة الصفحات الأعلى مشاهدة، تلتها صفحة "العطلات الرسمية في الدولة"، ثم صفحة "تأشيرات السياحة". وتعززت مكانة البوابة على محركات البحث حتى باتت تظهر في مقدمة نتائج البحث بالنسبة للعديد من الكلمات المفتاحية التي يستخدمها المتعاملون في بحثهم عن معلومات وخدمات تقدمها حكومة الدولة، حيث أظهرت الإحصاءات أن 77.9% من المستخدمين يذهبون إلى البوابة عن طريق محركات البحث، كما أظهرت أن 31.8% تقريباً من مستخدمي البوابة يأتون إليها من خارج الدولة، ومعظمهم في الهند، والسعودية، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ومصر. وفيما يخص اهتمامات مستخدمي البوابة، فقد تركزت المصطلحات التي بحثوا عنها على محرك البحث الداخلي للبوابة في نطاق التأشيرات والهوية وجوازات السفر والعطلات الرسمية، حيث تعددت المسميات التي بحثوا عنها ولكنها تركزت في هذا النطاق.

يذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت في يوليو الماضي النطاق الإلكتروني الجديد لبوابتها الرسمية ليكون أول نطاق حكومي في العالم مكون من حرف واحد (U)، بهدف تسهيل وصول جمهور المتعاملين إلى المعلومات والخدمات والمشاريع والاستراتيجيات والقوانين في الدولة، ويمتاز النطاق الجديد الذي جرى تطويره بالتعاون بين مكتب رئاسة الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بأنه يتألف من الأحرف الثلاثة لاسم دولة الإمارات باللغة الإنجليزية (u.ae)، حيث يمثل الحرف الأول عنوان البوابة، فيما يشكل الحرفان الثاني والثالث النطاق المعتمد لدولة الإمارات باللغة الإنجليزية "AE".