سائق حافلة يعثر على 20 ألف درهم ويسلمه لمركز شرطة نايف

المصدر: البيان الإلكتروني

كرم العميد الدكتور طارق محمد نور تهلك مدير مركز شرطة نايف، بحضور الملازم أول حميد بن حاضر رئيس قسم اسعاد المتعاملين، ابيشيك ناد جوبندهان سائق حافلة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وذلك نظير أمانته وتسليمه مبلغ 20 ألف درهم لمركز شرطة نايف بعد عثوره عليه في الحافلة التي يقودها بعد نزول الركاب.

وتقدم العميد تهلك بالشكر إلى سائق الحافلة لحسن أمانته ومبادرته الطيبة وتسليمه المبلغ المعثور عليه إلى شرطة دبي، داعياً أفراد المجتمع لأن يحذوا حذوه في هذا التصرف الأمين.

وأكد العميد تهلك أن تكريم سائق الحافلة الأمين يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تكريم المساهمين والمتعاونين معها تقديراً لدورهم الإيجابي في المجتمع، وتطبيق مفهوم الشراكة المجتمعية.