الإمارات تتعهد بـ 5 ملايين دولار لصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ

المصدر: وام

أعلنت دولة الإمارات عن مساهمتها بمبلغ خمسة ملايين دولار لصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF) للعام 2020، وذلك خلال المؤتمر السنوي رفيع المستوى الخاص بالصندوق للإعلان عن التعهدات.

جاء ذلك في بيان دولة الإمارات في المؤتمر، الذي ألقاه السيد سعود الشامسي، نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، والذي عبر من خلاله عن التزام الإمارات تجاه الصندوق الذي يتميز بسرعته، ومرونته وأبعاده الإنسانية للاستجابة لعمليات الإغاثة والطوارئ مرحبا بمبادرات الصندوق الحكيمة في منح التمويل الاستباقي لعمليات الإنقاذ قبل حدوث الكوارث المتوقعة.

وقال: "رفعت دولة الإمارات من سقف مساهماتها في السنوات الأخيرة لأن الصندوق يتمتع بتاريخٍ فريدٍ في خدمة مبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية" مشيرا الى ان الصندوق يسمح لنا كدولة مانحة، أن نصل إلى أكبر عدد ممكن من البلدان وبطريقة سريعة وفعالة وخاضعة للمساءلة، ولولا الصندوق لما استطعنا ذلك.

وأكد الشامسي في بيانه على أهمية مراعاة صندوق الإغاثة لكافة الفئات العمرية وتجنبه تهميش المرأة أو ذوي الإعاقة في عمليات الإغاثة، داعيا إلى تطوير أدوات المساءلة والتدقيق التي تمكن المانحين من مثل دولة الإمارات من التأكد أن المساعدات الإغاثية تصل وبأفضل صورة لمحتاجيها.