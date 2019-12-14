محمد بن راشد: الإمارات أفضل دولة.. نحبها ونعشقها

المصدر: دبي - محمد عبدالرشيد

ثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تصدر دولة الإمارات عدداً من مؤشرات التنافسية العالمية للعام الجاري، ونشر سموه، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالإمارات يتناول أبرز المؤشرات التي تفوقت فيها الدولة عالمياً، والتي يأتي على رأسها صدارتها دول العالم في مؤشر توافر الخبرات العالمية، وفقاً لتقرير التنافسية العالمية 2019، معلقاً سموه: «أفضل دولة.. نحبها ونعشقها».

وأبرز مقطع الفيديو للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالإمارات أيضاً صدارة الإمارات عالمياً في الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص كأفضل دولة على مستوى العالم في هذا المؤشر، ووفقاً لتقرير التنافسية الرقمية العالمية لعام 2019.

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ـــ محمد بن راشـــد: الإمارات أفضل دولة.. نحبها ونعـشقها