محمد بن زايد نبض الوطن وعزنا وفخرنا

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

تفاعل مغردون مع وسم #شكراً_محمد_بن_زايد على «تويتر»، حيث حقق أكثر من ٣٠ مليون مشاهدة حول العالم، وعبر المغردون عن حبهم واعتزازهم بقائد مسيرة النهضة والمحبة والتسامح، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، متطرقين إلى مواقفه الإنسانية وجهوده التي استلهمها من القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتخطى أثرها حدود الإمارات. وأكدوا أنه «قامة ملهمة وقائد استثنائي نهل من مدرسة والدنا المؤسس، ويسير على نهجه وخطاه، ويحمل إرثه الراسخ نبراساً للأجيال»، كما أعرب مسؤولون ومواطنون عن فخرهم بما قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لخير البشرية ورفاهية الإنسان ونشر السلام وترسيخ الاستقرار في الوطن العربي ومختلف أنحاء العالم، وأكدوا أن سموه يعد رمزاً للقيم والمواقف النبيلة.

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