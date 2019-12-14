ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الحبسي

المصدر: رأس الخيمة - وام

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله راشد علوان الحبسي بمناسبة زفاف نجله «طلال» إلى كريمة سعيد علي علوان الحبسي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في مركز رأس الخيمة للاحتفالات بمنطقة السيح - الشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد والمدعوين والأهل والأقارب والأصدقاء.

وهنأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي والحضور العريس وأقارب العروسين، مباركين لهم هذه المناسبة السعيدة، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاه وأن يرزقهما الذرية الصالحة.