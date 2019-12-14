سياسيون وخبراء خليجيون: دور محوري لولي عهد أبوظبي في حماية الأمن القومي العربي

المصدر: المنامة - إبراهيم النهام ــ الرياض - البيان

أظهر التفاعل الواسع، خليجياً وعربياً، ضد الحملة المغرضة التي استهدفت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الأيام الماضية المكانة الرائدة لسموه في قلوب أبناء الإمارات والمنطقة، ودور سموه المحوري في تقديم رؤية شاملة تساهم بقوة في حماية الأمن القومي العربي من مشاريع الفوضى والتخريب.



وأشاد سياسيون وخبراء خليجيون بمناقب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان واستنكروا حملات التضليل الفاشلة ضد سموه، معتبرين أن مثل هذه الحملات تستهدف المشروع الحضاري الذي يمثله سموه، كما أكدوا أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بخصوص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووحدة الخليج وأمنه الإقليمي، من الأسباب التي تضعه في دائرة الاستهداف، ومحاولات نشر الدعايات المضللة والأكاذيب.



وقال عضو مجلس النواب البحريني إبراهيم خالد النفيعي إن الحملة المغرضة التي تحاول النيل من شخص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تأتي في سياق استهداف رموز العرب، ممن يمثلون سداً منيعاً ضد كل محاولات التغلغل والعبث ونشر الفوضى، ليس في منطقة الخليج فحسب وإنما في العالم العربي.



وأضاف النفيعي لـ«البيان» إن الدور الاستراتيجي الذي يقدمه سموه لتحقيق الاستقرار والأمن في العالم وفي المنطقة، والذي انعكس إيجاباً على رخاء الشعوب وازدهارها واستقرارها، هو استكمال نبيل للمسار الحكيم الذي ينتهجه حكام الإمارات.



وأكد أن استهداف شخص سموه، هو استهداف لكل مواطن عربي ومسلم، وهو أمر مرفوض، ومستنكر، وخصوصاً أنه قائد عربي حكيم، يعمل في الليل والنهار من أجل رخاء شعبه وازدهار بلاده، وهو اهتمام موصول من سموه لبقاع كثيرة في المنطقة والعالم.





المشروع الحضاري



بدوره، قال النائب يوسف الذوادي إن محاولة استهداف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استهداف للمشروع الحضاري الذي يمثله سموه، لدولة الإمارات ولشعوب المنطقة.



وأضاف الذوادي: نتابع بتقدير وإعجاب بالغين التقدم اللافت الذي تحققه دولة الإمارات في كافة المستويات، ويتوافد عليها الجموع البشرية من كل حدب وصوب، كموطن للحياة، وللاستقرار.



وتابع: النجاحات الإماراتية على كافة مستويات المجالات التنموية مشهود لها لدى الداني والقاصي، وهي قوية، ثابتة الأركان، تراكمية، وتمثل إفرازات طبيعية للنهضة الحضارية التي تعيشها الإمارات، وينظر لها عالمياً بكل تقدير واحترام، وعليه فإن أي هجوم ضبابي من قبل أبواق الحملة المشبوهة مفضوح وهش، لأن الأساس الأخلاقي والمعرفي والإنساني الذي قامت عليه دولة الإمارات، لا يهزه صراخ الأبواق المأجورة.





مثال يحتذى



من جهته، أكد النائب البحريني خالد بو عنق أن الشعب الإماراتي الشقيق، مثال يحتذى به في الحكمة والعلم والنهضة الثقافية والأكاديمية وغيرها، وأي محاولات دنيئة تستهدف الإمارات وقادتها ليست إلا مراهنات فاشلة، تعكس النهج الإيديولوجي التدميري الذي يسير عليه من يقود هذه الحملات، ويمولها.



وأضاف: الإمارات قصة نجاح في التعايش وفي التآخي وفي التسامح الديني والمذهبي، وفي الانفتاح على الآخر واحتضانه، وهو ما بوأها لتكون اليوم في صدارة دول العالم لاستقطاب السياح والكفاءات والأعمال، وعليه فإن حملات التضليل ضد الدولة ورموزها ومنتجاتها، ما هي إلا اعتراف بالنجاح والتميز الإماراتي.



رؤية استراتيجية

في السياق، أكد خبراء سعوديون أن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لرؤية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأسباب التي تضعه في دائرة الاستهداف.



وقال المحلل السياسي السعودي فرات البسام إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد قائد استطاع بنجاح مبهر أن يستكمل مسيرة الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عبر توفير سبل العيش الرغيد لبلده ومواطنيه، كما نجح سموه بأن يزرع ثقة العالم بالقيم التي تمثلها دولة الإمارات في كافة القضايا الدولية، محافظاً على سيادة الدولة، وكرامة المواطن الإماراتي.



وأضاف للبيان: دعم سموه المستمر والمعروف لرؤية دول مجلس التعاون، وخصوصاً في ما يتعلق بوحدة الخليج وأمنه الإقليمي، من الأسباب التي تضعه دوماً في دائرة الاستهداف، ومحاولات نشر الدعايات المضللة والأكاذيب.



وتابع: نقدر لسموه الكريم، تمكنه من المُحافظة على الوسطية في مقاييس العلاقة الاجتماعية والسياسية والدينية على مستوى الإمارات، ودول الخليج والعالم العربي، ودور سموه البناء في زرع الثقة لدى كثير من الشعوب من حيث مواقفه المعتدلة من دون تمييز.



كما قال الخبير والباحث السياسي السعودي عبدالرحمن السقاف إن دولة الإمارات تعد نموذجاً ريادياً عالمياً في بناء مؤسسات الدولة الحديثة، والمواطن، عادّاً أن تصدر وسم (#شكراً_محمد_ بن_زايد) ترند الإمارات والخليج عبر عشرات الآلاف من التغريدات الداعمة لسموه، هو رسالة شعبية واضحة وصادحة، لكن من يحاول النيل من رموز الإمارات.



وأوضح أن المشروع الحضاري والتنموي الذي يقوده سموه، على أسس راسخة وقوية وثابتة، تعبر عن شيم وأخلاق ابن الإمارات، والذي طال بخيره الكثير من شعوب المنطقة والعالم، هو الصوت الذي يحظى باحترام دولي ويعبر عن منجزات القائد الكبير.



وقال إن صعود الإمارات كدولة وكشعب وفي منطقة تعج بالانقسامات والحروب والمؤامرات والدسائس والتدخلات الخارجية، يعكس صلابة أبناء الدولة الإماراتية، والتفافهم حول قيادتهم التي تحرص منذ البدايات على أن تؤسس لهم وطناً مزدهراً مستقراً يحظى بالاحترام، إقليمياً وعالمياً.



نقلة نوعية



من جهته، قال الكاتب السعودي محمد الحربي إن شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استثنائية على كل الصعد فهو رجل الوفاء والأخلاق من خلال ما نلاحظ في دور الإمارات على الصعيد الإقليمي والخليجي، مشيراً إلى أن سموه ساهم في إحداث نقلة نوعية للإمارات خلال السنوات الماضية.



وأضاف إن قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، اتسمت بالحكمة والدهاء في الحفاظ على دور الإمارات التاريخي في المنطقة، مؤكداً أن العالم العربي محظوظ بوجود مثل هذه القيادة الحكيمة في المملكة العربية السعودية والإمارات، باعتبارهما مركزين حيويين في الخليج والعالم العربي والإسلامي.





شخصية استثنائية



ويرى المحلل السياسي السعودي إبراهيم ناظر أن شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، الاستثنائية، استحوذت على اهتمام العالم في السنوات الماضية، لما لهذه الشخصية من دور مهم وفعال في السياسة الدولية. وأضاف إن سموه علامة فارقة في التاريخ الخليجي والعربي والإسلامي، لما له من دور فعال في كل القضايا العربية والإسلامية، مشيراً إلى أن هذه الشخصية القيادية حافظت على أهمية ودور الإمارات ووضعها على مستوى عالٍ من الاحترام في كل المحافل الدولية.

وعلى المستوى الداخلي الإماراتي، فإن حصر إنجازات الشيخ محمد بن زايد يطول جداً، إذ كرس هذا الرجل حياته لخدمة وطنه ومواطنيه، وساهم في إرساء دولة مؤسسات قوية ومجتمع أمان وعدالة وتسامح، وطموح مستند إلى المواطن المؤهل، والاعتماد على رافعة التعليم والعلوم.