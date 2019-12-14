الإمارات تستضيف ملتقى الأجهزة الرقابية اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يعقد ديوان المحاسبة لقاء بين الأجهزة العليا للرقابة والمالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد لمدة يومين من 14 لغاية 15 ديسمبر في مركز أبوظبي الدولي للمعارض (أدنيك)، وذلك بحضور دواوين المحاسبة وأجهزة الرقابة التي تمثل الدول الأطراف، ويعقد للمرة الأولى على مستوى العالم.

تعزيز

وأكد الدكتور حارب بن سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة، بأن المبادرة التي يقودها ديوان المحاسبة، تعد مبادرة واسعة النطاق وتهدف إلى تعزيز فعالية التعاون بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد والأجهزة الرقابية العليا، وأن الجمع بين هذين الجهتين سيساهم بشكل فاعل ونظامي وسيحدث نقلة نوعية على مستوى العالم.

وأضاف العميمي بأن الاجتماع سيتناول تحديد الاتجاهات المناسبة لتنمية القدرات وتبادل المعرفة والتعاون المهني ضد جرائم الاحتيال والفساد، مما يسهل في آليات تنفيذ الاتفاقية ورسم استراتيجيات للأعوام القادمة بين الجهات بما تمتلكه من خبرات وأموال عامة.

مذكرة

وأشار العميمي بأن المبادرة تأتي في ضوء ما نصت عليه مذكرة التفاهم المبرمة بين الأنتوساي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وضمن إطار عمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وكما سيتم عقد المؤتمر العام للشراكة الدولية لمكافحة الفساد الرياضي بتاريخ 15 ديسمبر، والذي يعقد ليوم واحد ويشارك به كبار الشخصيات من مختلف الهيئات الرياضية والمنظمات الدولية لمناقشة التحديات والقضايا الرئيسية والحلول المرتبطة بالتصدي للفساد الرياضي.