«طرق دبي» تطرح 90 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً

المصدر: دبي - البيان

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرح 90 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً للوحات المركبات المميزة من الفئات: (H-I-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Z)، وذلك في مزاد علني جديد وهو الثالث بعد المائة والأخير للعام الجاري 2019.

وتفصيلاً، قال جمال السادة، مدير إدارة ترخيص المركبات في مؤسسة الترخيص في الهيئة: إن التسجيل في المزاد يبدأ غداً، فيما ينطلق المزاد يوم السبت الموافق 21 منه، في الساعة 4:30 عصراً في فندق انتركونتيننتال فستيفال سيتي في دبي. وبإمكان المشاركين أن يسجّلوا في المزاد من خلال القنوات التالية: الموقع الإلكتروني للهيئة www.rta.ae، ومراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، وديرة، والبرشاء، كما يمكنهم التسجيل في يوم المزاد الساعة 2:00 ظهراً، موضحاً أن الهيئة ستطرح الرقم الثنائي (O 10)، وكذلك أرقاماً من الجيل الجديد ثنائية الرمز (AA1111-AA111-AA99)، وهي من الأرقام التي يُتَوقّعُ أن تحظى باهتمام بالغ من قبل عشّاق الأرقام المميزة للوحات المركبات في دبي.

وأضاف السادة: إن بيع الأرقام يخضع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، فضلاً عن أنه يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 25 ألف درهم، إضافة إلى 120 درهماً تدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين «أم الرمول، البرشاء، ديرة»، كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو من خلال التطبيق دبي درايف.

وأكد إن الهيئة تحرص من خلال طرح الأرقام المميزة للمركبات في مزاداتها العلنية والإلكترونية على اتباع استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة تستند إلى الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة، وإن هذه المزادات تحظى بأهمية بالغة لدى الهيئة لأنها تلبي تطلعات ورغبات شريحة واسعة من الجمهور، لذا تسعى الهيئة إلى تنظيمها وفق احتياجات السوق وإسعاد هذه الفئة من المتعاملين والارتقاء بمستوى رضاهم عن خدماتها في هذا المجال، مشيراً إلى أن الإقبال الواسع على هذه المزادات يشهد تنافساً إيجابياً بين المشاركين للحصول على الأرقام المميزة. الجدير بالذكر إنه قد خُصِّصَ فريق عمل من مركز الاتصال التابع للهيئة قبل انطلاق المزاد، وزُوِّدَ الفريق بالمعلومات المتعلقة بالمزاد، وهي معلومات مهمة تُسهم بلا شك في تقديم الإجابات المطلوبة عن أسئلة واستفسارات الجمهور من مختلف شرائح المجتمع حول كيفية المشاركة أو الدفع من خلال الاتصال على الرقم 8009090.