البواردي يبحث التعاون الدفاعي مع إندونيسيا

المصدر: جاكرتا - وام

التقى معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع الجنرال لوهوت بنسار باندجيتان، الوزير المنسق للشؤون البحرية في جمهورية إندونيسيا، وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة.

وتبادلا خلال اللقاء - الذي تم صباح أمس في جاكرتا - الأحاديث حول فرص التعاون في مختلف المجالات التي تعزز الشراكة بين البلدين.

كما بحث البواردي تعزيز التعاون الدفاعي مع فرابوو سوبيانتو وزير الدفاع الإندونيسي.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون في المجال الدفاعي والصناعات العسكرية الدفاعية بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما قام معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع بافتتاح الملحقية العسكرية للإمارات في جاكرتا ورفع علم الدولة، بحضور محمد عبدالله بن مطلق الغفلي سفير الدولة لدى الجمهورية الإندونيسية، والملحق العسكري وكبار ضباط القوات المسلحة.