شرطة دبي تحصل على مواصفة نظام إدارة الحوكمة «BSI»

المصدر: دبي - البيان

حصلت شرطة دبي على شهادة مواصفة نظام إدارة الحوكمة «BSI»13500: 2013، والذي يُعد ثمرة لجهود السنوات السابقة في مجالات الحوكمة وتحسين أنظمة الإدارة الخاصة بأنظمة التميز والريادة.

وتسلم اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهادة الأيزو من هارولد بارادل المدير التنفيذي لشركة BSI العالمية، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، ونائبه العقيد الدكتور صالح الحمراني، وعدد من الضباط.

وأشاد اللواء المري بالإنجاز الذي حققته القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للتميز والريادة، بحصولها على هذه الشهادة، وتوجه بالشكر إلى كل المسؤولين والعاملين في الإدارة العامة للتميز والريادة على ما بذلوه من جهد كانت نتيجته تحقيق شرطة دبي لهذا الإنجاز.

وقال اللواء المري: إن شرطة دبي تسير بخطى ثابتة في حوكمة العمل والأداء الشرطي في مختلف قطاعاتها وفق خطتها الاستراتيجية 2016 -2021 والتي تتضمن ثلاثة توجهات استراتيجية وهي إسعاد المجتمع، ومدينة آمنة، والابتكار في إدارة الموارد، والهادفة إلى ضمان تقديم كل الخدمات وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية وترسيخ ثقافة الابتكار والمعرفة في بيئة العمل المؤسسي.

وأشار إلى أن هذا الاعتماد العالمي يساهم في تعزيز جودة الخدمات الشرطية بما يعزز من تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة، ويساعد على دعم جهود القيادة العامة لشرطة دبي في عملية الابتكار والتعلم المؤسسي بين الموظفين، وبالتالي رفع مستويات السعادة والرضا لدى المتعاملين والعاملين وتقديم الخدمة بجودة عالية.

ومن جانبه قال اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، إن هذا الإنجاز يأتي استكمالاً لمنظومة وسلسلة التميز والريادة في شرطة دبي، وفي إطار الحصول على أفضل الممارسات والمقاييس والمواصفات العالمية في منظومة إدارة وتطوير الأداء. وأضاف أن القيادة العامة لشرطة دبي تعد أول جهة شرطية في العالم وفقاً لشهادة الشركة المانحة للمواصفة BSI تحصل على هذه المواصفة التي سيكون لها العديد من التأثيرات الإيجابية في عملية التطوير والتحسين للعمليات والخدمات.