شما بنت محمد بن خالد تشيد بدور «أدنوك» في التوازن بين الجنسين

المصدر: العين - وام

أشادت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، بما شهدته شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في مجال التوازن بين الجنسين رغم انخفاض إقبال المرأة على العمل الميداني.

وأشارت خلال مشاركتها في حلقة نقاشية حول «مسيرة أدنوك نحو تمكين طاقة الكوادر البشرية» بحضور عدد من قيادات أدنوك النسائية وكوادرها الشابة في مقر الشركة الرئيسي في أبوظبي، إلى تضاؤل نماذج العوائل التي تمثل عائقا أمام بناتها لتحقيق طموحاتهن في مجال الدراسة والعمل، أمام حراك الوعي المجتمعي، والذي تقوده الأم الواعية التي تمنح الوطن ثروته البشرية.

وقالت «إن الثروة لا تكون فعالة بدون وعي ومعرفة وفكر مبدع في عملك، ولذلك فإن الوعي، لا يُصنع إلا بالمعرفة، والمعرفة لا تأتي إلا بالقراءة»، مشيرة إلى مبادرة (تحدي 6 دقائق قراءة) والتي أطلقتها قبل عامين ودعت فيها للقراءة اليومية لمدة 6 دقائق فقط.

واطلعت الشيخة الدكتورة شما على مرافق أدنوك المتنوعة في مقرها الرئيسي خلال جولة شملت مركز الذكاء الاصطناعي «بانوراما» لإدارة العمليات التشغيلية لحقول ومرافق أدنوك الصناعية من المقر الرئيسي، وأخرى في طابق «أدنوك بلس بلس» الذي يقدم مفهوماً جديداً في خلق بيئة عمل تحفز الموظفين على الابتكار والإبداع والتفكير بطريقة مبتكرة ودار حضانة أدنوك، والتي توفر بيئة عمل مشجعة للموظفات تسهم في تحقيق التوازن بين الحياة العملية والأسرية.