طقس الإمارات غداً غائم جزئياً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على البحر غرباً وبعض المناطق الشمالية، تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

حركة الرياح: جنوبية شرقية -شمالية شرقية 20 - 28 كم/س تصل إلى 36 كم/س.

الخليج العربي: متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:36 والمد الثاني عند الساعة 03:48

الجزر الأول عند الساعة 20:58 والجزر الثاني عند الساعة 07:58.

بحر عمان: متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة10:11 المد الثاني عند الساعة 23:56

الجزر الاول عند الساعة 16:55 والجزر الثاني عند الساعة 05:49

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 28 18 80 35

دبي 28 19 75 35

الشارقة 27 16 85 40

عجمان 27 19 90 40

أم القيوين 27 17 85 45

رأس الخيمة 26 15 80 30

الفجيرة 27 19 75 45

العين 27 16 80 30

ليوا 28 15 85 40

الرويس 26 19 85 50

السلع 26 18 80 40

دلما 25 19 85 35

طنب الكبرى 26 19 85 40

طنب الصغرى 26 18 85 40

أبو موسى 26 18 85 40