شما بنت محمد بن خالد تتعرف على استراتيجية أدنوك في تمكين الكوادر البشرية

المصدر: أبوظبي - البيان

استضافت شركة بترول أبوظبي الوطنية- أدنوك- يوم الخميس حلقة نقاشية حول "مسيرة أدنوك نحو تمكين طاقة الكوادر البشرية" بحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، وعدد من قيادات أدنوك النسائية وكوادرها الشابة في مقرها الرئيسي في أبوظبي.

حضر اللقاء كل من فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال ورئيس لجنة أدنوك للتوازن بين الجنسين، والسيدة طيبة الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الياسات البترولية، تم خلاله استعراض لاستراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي في التعامل مع المتغيرات والتحولات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية ، كما تم تسليط الضوء على توجهات أدنوك في استشراف المستقبل بإمكاناتها وكوادرها البشرية لقيادة أعمال أدنوك بطريقة مبتكرة من خلال تعزيز الربحية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج وزيادة القيمة في مجال التكرير والبتروكيماويات، والمحافظة على إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز، وتعزيز التسويق الاستباقي المرن لدعم مسيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

وقالت : " كان أجدادنا قبل النفط يعانون من قلة الموارد الطبيعية التي يمكن استغلالها في بناء اقتصاد قوي، وبالتالى لم تكن هناك إمكانات لإنشاء المدارس والجامعات والبنية التحتية. دعونا نتذكر صورة أبوظبي ما قبل النفط وما بعده ؛ لندرك حجم التغيير الذي وصلنا إليه. ثم أضافت.. دائما يذهب تفكيركم إلى أن المال هو ما جنينا منه كل هذا التطور ، والفرق في المعيشة التي جنيناها خلال السنوات الماضية .. لكنني أقول لكم ، إن المال بلا رؤية وعقل واعٍ ومخطط يجيد استثماره في صناعة الإنسان لن يكون له قيمة. وعقل القيادة الواعية والإدارة الذكية هي من جعلت من هذا المال قيمة حقيقية صنعت الحضارة ، وهذا ما تميزت به الإمارات العربية المتحدة عن غيرها من الدول الغنية أيضا بالنفط) هذا كما تم تسلط الضوء على مساعي أدنوك الدؤوبة ، والتزامها نحو تمكين المرأة ومبادراتها وتعهداتها في تعزيز مشاركتها في قطاع النفط والغاز، من خلال تأسيس لجنة أدنوك للتوازن بين الجنسين ، والتي تسهم في اكتشاف وجذب وتطوير الكوادر الشابة الموهوبة في قطاع النفط والغاز.

وقد أشادت سموها بما حققته الشركة في مجال التوازن بين الجنسين رغم انخفاض إقبال المرأة على العمل الميداني، وقالت : إنه مازال لدينا نماذج قليلة من الأهل ، يمثلون بأفكارهم عائقا أمام بناتهم لتحقيق طموحاتهن في مجال الدراسة و العمل، ولكن تتضاءل تلك النماذج أمام حراك الوعي المجتمعي، والذي تقوده الأم الواعية التي تمنح الوطن ثروته البشرية، وأضافت قائلة: إن هذه الثروة لا تكون فعالة بدون وعي ومعرفة وفكر مبدع في عملك، ولذلك فإن الوعي، لا يُصنع إلا بالمعرفة، والمعرفة لا تأتي إلا بالقراءة ) كما أشارت لمبادرة( تحدي 6 دقائق قراءة ) والتي أطلقتها قبل عامين ودعت فيها للقراءة اليومية لمدة 6 دقائق فقط ، وقالت: ( لو أني توقفت يوما عن الدعوة للقراءة ، ودعم بناء علاقة حقيقية ببن الإنسان والكتاب، أكون وقتها قد تخليت عن دوري كمواطنة إماراتية في دعم وبناء مستقبل وطني ) .

و قالت السيدة فاطمة في مداخلة لها : "إن طموحنا في استدامة أعمالنا في أدنوك لا حدود لها، خاصة في ظل المتغيرات السريعة الوتيرة ، والتي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، مما يحتم علينا مواكبة هذه التحديات من خلال تبني واحتضان نهج الابتكار واعتماده في تنفيذ أعمالنا واستثماراتنا والمضي قدماً لمستقبل أكثر اشراقاً ، وأضافت: "نحن في أدنوك ندرك أهمية تعزيز التزامنا بتحقيق التوازن بين الجنسين في بيئة العمل، لما لهذا التنوع والتوازن من نتائج إيجابية تنعكس على الأداء، والربحية والتفكير بطريقة مختلفة ومبتكرة، فقد ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية من 7% إلى 15 % كما استطاعت أدنوك أن تستقطب أكثر من ( 600 ) امرأة عاملة في ( 10 ) من أهم المواقع البرية والبحرية منها : ( حقل الرميثة ، حقل شاه، وجزيرة داس ).

واختتمت الزيارة، بجولة اطلعت خلالها الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان على مرافق أدنوك المتنوعة في مقرها الرئيسي والتي شملت جولة في مركز الذكاء الاصطناعي "بانوراما" لإدارة العمليات التشغيلية لحقول ومرافق أدنوك الصناعية من المقر الرئيسي، وأخرى في طابق "أدنوك بلس بلس" الذي يقدم مفهوماً جديداً في خلق بيئة عمل تحفز الموظفين على الابتكار والإبداع والتفكير بطريقة مبتكرة، وأخيراً دار حضانة أدنوك والتي توفر بيئة عمل مشجعة للموظفات تسهم في تحقيق التوازن بين الحياة العملية والأسرية .