شكرا_محمد_بن_زايد.. يتصدر تويتر



في لحظات صدق وعرفان وتقدير وإجلال للجهود المخلصة والجبارة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة هب المغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بمظاهرة حب وعرفان بالجميل شاكرين سموه على كل ما قدمه ويقدمه من أجل رفعة إماراتنا الحبيبة وأن تتبوأ الصدارة والريادة في كافة مناحي الحياة بما ينعكس على حياة ورفاهية المواطن الإماراتي الذي تبذل القيادة كل الجهد من أجل سعادته وتحقيق أمنه واستقراره وتقدمه.

وقال مغرد: كل شخصية محبة للتعايش والسلام ستراها تعشق اسم محمد بن زايد وكل حزب إرهابي مثل القاعدة وداعش يهاجمونه ..ستبقى شوكه في حناجر الارهاب يا بوخالد.

وشكر آخر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد قائلاً: شكراً لمن وهب أيامه لوطنه .. وحياته لرفعة دولته وسعادة شعبه .. اللهم احفظه بحفظك ووفقه لما تحب وترضى وانصره وسدد خطاه .. آمين.

وذهب مغرد إلى خصال سموه حيث قال فـي صمت سموه هيبة سـلاطين وملوك ، وفي حكيه تصغر ( كبار القضايا ) .

وعن القائد النموذج كتب أحد المغردين : القائد النموذج.. هكذا نراه.. الرجل الذي تربّى في مدرسة زايد واستمر بتطبيق فلسفة زايد التي تُبنى على قيمة الانسان..هذا القائد مع شعبه في أفراحهم وأحزانهم.. همّه واهتمامه راحة أبناء الإمارات..يستمر في إكمال مسيرة زايد العظيمة بقدرة واقتدار..وفقه الله في كل خطوة .

وذكر آخر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد .. رجل فتح غلاف كتابة تاريخ خاص به وبدولته واستفز كل القلوب التي كان حقدها راكداً وخفياً ضد الامارات .

وتابع : محمد بن زايد .. فرض اسم الامارات كلاعب رئيس في العالم وجعلها رقماً صعباً اقتصاديا وسياسياً وعسكرياً وإنسانياً.

أما أحد المغردين الشعراء فأنشد قائلاً

يا سيدي بسمتك موت اعدائك

ابسم رجيتك...... خلنا نفنيهم

يرجون زرع الفتنه ف ارجائك

واصغر فتى ف بلادنا يكفيهم

اسمك يزلزلهم ف كيف لقائك

وانته الشرر في نظرتك يشويهم

احسن لهم جمع السبل لارضائك

ولا ترى اعصار الغضب ناويهم