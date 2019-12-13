محمد بن زايد قائد استثنائي

المصدر: البيان الإلكتروني

‏ارتبط اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإنجازات وقيم فريدة .. فهو فارس العطاء، منح حياته للوطن، ونذر نفسه للإنسان.

وتبرز 5 أبعاد لشخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد القائد الاستثنائي وهي:

#محمد_بن_زايد .. اسم يرتبط بإنجازات وقيم فريدة .. #فارس_العطاء، الذي منح حياته للوطن، ونذر نفسه للإنسان، في أبعاد إنسانية لشخصيته ..

تعرفوا عليها في هذا الفيديو...@MohamedBinZayed #شكرا_محمد_بن_زايد#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/cWGlW8MpMN — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 13, 2019

امتداد زايد

فقد ورث سموه حكمته وصفاته الإنسانية.

القائد الوطني

وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الإمارات في مكانة متقدمة عالمياً.

رجل السلام

فقد كان لسموه دور كبير في إنهاء الصراع بين إثيوبيا وإريتريا بعد عقدين من الزمن.

داعم الأطفال

استفاد 43 مليون طفل باكستاني من منحة سموه لمواجهة شلل الأطفال .

الأب الحنون

قالت عنه ابنته مريم : والدتي روح البيت ووالدي الجسد الذي تسكنه.