دبي تطلق مواصفة أمن المعدات الطبية

المصدر: دبي ـ أحمد يحيى

أطلق مركز دبي للأمن الإلكتروني بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، أمس، «مواصفة أمن المعدات الطبية»، والتي طورها المركز بالتعاون مع الهيئة بهدف وضع المعايير الأمنية الرئيسية للمعدات الطبية الحساسة، حيث تقوم «صحة دبي» بتفعيل معايير المواصفة والتدقيق على مدى تطبيقها في كل المنشآت الصحية، وعلى المعدات الطبية كافة.

حضر المؤتمر عامر شرف، مدير إدارة التعاون ودعم الامتثال في مركز دبي للأمن الإلكتروني، والدكتورة بشرى البلوشي، رئيس قسم الأبحاث والابتكار في المركز، والدكتورة أماني الجسمي، مدير إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة في دبي، وناصر حسن البلوشي رئيس أمن المعلومات في «صحة دبي».

تطوير مستمر

وقال يوسف حمد الشيباني المدير العام لمركز دبي للأمن الإلكتروني: «إن إطلاق هذه المواصفة يأتي ضمن استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني لتطوير النظم والمواصفات المبتكرة في مجال الأمن الإلكتروني، وتطوير فضاء إلكتروني آمن في إمارة دبي عبر شراكات استراتيجية تستهدف إبراز دور إمارة دبي في تأمين الفضاء الرقمي لها».

وأكدت الدكتورة أماني الجسمي الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة لضمان وحماية خصوصية المرضى وتأمين معلوماتهم الصحية ضمن جهودها المستمرة لتطبيق أفضل الحلول والممارسات الأمنية للوقاية من الهجمات واختراق المعلومات، مشيدة بالجهود التي يقوم بها مركز دبي للأمن الإلكتروني ودوره الرائد في تطوير وتنفيذ التشريعات والسياسات الخاصة بأمن المعلومات، ووضع معايير ممارسات الأمن الإلكتروني في مختلف القطاعات بإمارة دبي، وإطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى مكافحة المخاطر وتهديدات الأمن الإلكتروني.

وأعربت الدكتورة بشرى البلوشي عن تقدير المركز للإسهامات القيمة التي قدمتها هيئة الصحة في دبي في إعداد وتطبيق هذه المواصفة ومعاييرها، حيث ساعدت الخبرة الطبية الكبيرة التي تتمتع بها الهيئة وإلمامها الشامل بالإجراءات المرتبطة بالأجهزة الطبية الحيوية، في خروج هذه المواصفة إلى حيز التطبيق.

ومن جانبه بيّن عامر شرف أن تطوير الخبراء في مركز دبي للأمن الإلكتروني وهيئة الصحة بدبي، لمواصفات حماية المعدات الطبية من أي اختراقات أمنية، يأتي انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى جعل مدينة دبي الأكثر أماناً في الفضاء الرقمي، كما أنها تأتي تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، لافتاً إلى أن للتطور التكنولوجي أثراً كبيراً على كل القطاعات، حيث زاد بشكل كبير الاعتماد على التكنولوجيا في معظم نواحي الحياة. وأضاف أن هناك تعاوناً مع كل الجهات المعنية الاتحادية والمحلية للاستفادة من مجهودات المركز في هذا الشأن.

تشغيل آمن

وأوضح المهندس ناصر البلوشي: «أن المواصفة الجديدة الخاصة بأمن المعدات الطبية جاءت كخطوة استباقية للتطور المتسارع الذي يشهده العالم في المجال التقني، والذي فرض تحديات جديدة تتطلب التشغيل الآمن لهذه الأجهزة وتقليل مخاطرها على المرضى، حيث تم تصنيف أجهزة المعدات الطبية وفقاً لأهميتها للمرضى، ومدى تأثيرها المباشر وغير المباشر على المريض والكادر الطبي ووضع العديد من الضوابط الخاصة بكل نوع من هذه الأجهزة».

ووضع مركز دبي للأمن الإلكتروني مواصفة معايير أمن المعدات الطبية، لضمان التشغيل الآمن للمعدات الطبية الحيوية في دبي، خاصة أن الأجهزة والمعدات الطبية الحيوية أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الوسائل الإلكترونية لأداء وظائفها، في مهام المعالجة والتواصل، وهذا من شأنه أن يمهد الطريق لتحقيق التقدم في المجال الطبي، فيما تستند هذه المواصفة على معايير أمن إنترنت الأشياء، والتي وضعها المركز، وتشمل جميع المعدات الطبية الحيوية الإلكترونية.

ضوابط

تقدم مواصفة أمن المعدات الطبية فيما يخص نطاق تطبيقها، الضوابط الأمنية الأساسية والمقترحة لأمن المعدات الطبية الحيوية الإلكترونية، وتتضمن البنية التنظيمية للمواصفة تصنيفاً للمعدات الطبية الحيوية الإلكترونية شديدة التنوع، بالإضافة إلى تطبيق ضوابط لأمن المعدات الطبية.