«الإمارات لرعاية الموهوبين» تستعرض عدداً من برامجها

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، اجتماع مجلس الإدارة بمقر الجمعية بدبي، بحضور الدكتور منصور العور، نائب رئيس الجمعية، والعميد الدكتور خالد المري، أمين الصندوق، ومنيرة صفر أمين السر العام، والدكتور شافع النيادي، والدكتورة ديالا إبراهيم، والمقدم زيد الصابوني، المستشار الإعلامي للجمعية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية، والتي شملت ترتيبات عقد الدورة الرابعة لبرنامج المبرمج المواطن، الذي يمثل ثمرة التعاون المشترك بين «جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين» و«جامعة حمدان بن محمد الذكية» وشركة «مايكروسوفت» العالمية، وتم استعراض أهم ما يتضمنه البرنامج من أجندة وورش عمل، وفترة انعقاده وعدد المشاركين فيه. كما ناقش الاجتماع الاستعدادات الجارية لعقد الدورة الحادية عشرة لجائزة الإمارات للعلماء الشباب 2020م.