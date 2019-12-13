«طرق دبي» تنال جائزة التميز من المعهد الدولي للشراء والتوريد

المصدر: دبي - البيان

حصلت هيئة الطرق والمواصلات على شهادة من المعهد الدولي للشراء والتوريد، المتخصص في إدارة التعاقدات وسلاسل التوريد CIPS، ومقره المملكة المتحدة، وبذلك تصبح الهيئة أول جهة حكومية في مجال الطرق والمواصلات تحصل على هذه الشهادة، وهو ما يُعدّ مؤشر ثقة كبيرة بممارسات هيئة الطرق والمواصلات في إدارة التعاقدات وسلاسل التوريد.

وقال سعيد المري، مدير إدارة العقود والمشتريات في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: «إن منح الشهادة جاء ضمن برامج المعهد للتميز بعد مراجعة دقيقة لإجراءات الهيئة في التوريدات والتعاقدات، وإن هذا البرنامج يُقيّم المؤسسات في خمسة محاور رئيسة، هي: القيادة والتنظيم، والاستراتيجية والسياسات، والناس، والعمليات والأنظمة، وإدارة الأداء، وهو برنامج التقييم المستقل الشامل الوحيد من نوعه عالمياً، ويعمل على تصميمه وتنفيذه نخبة من خبراء التوريد والتعاقد الدوليين، ويمنح الشهادة بناءً على التميز والكفاءة في عمليات التعاقد والتوريد».