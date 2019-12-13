أسواق أبوظبي خالية من «دلات الإسبستوس»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أن نتائج الحملة التفتيشية، التي نفذها على أسواق إمارة أبوظبي، والتي استهدف من خلالها حافظات الشاي والقهوة «الدلاّت»، أثبتت خلو الأسواق في الإمارة من «الدلاّت» التي تحتوي على الإسبستوس.

وقال سلطان المهيري المتحدث الرسمي باسم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «تأتي هذه الحملة ضمن الحملات التفتيشية، وذلك بناء على معلومات متداولة بوجود منتجات من حافظات الشاي والقهوة «الدلاّت» تحتوي على الإسبستوس، حيث قام المجلس بحملة تفتيشية واسعة على أسواق الإمارة، للتأكد من خلوها من هذه المنتجات، وذلك استكمالاً للحملات التفتيشية التي أطلقها المجلس منذ عام 2016، وجرى أخذ عينات من الحافظات وفحصها في المختبرات المختصة للتأكد من سلامتها، وأشارت نتائج الاختبارات إلى عدم احتواء هذه العينات على مادة الإسبستوس».

وأضاف: «تعتبر حافظات الشاي والقهوة «الدلاّت» من المنتجات الملامسة للأغذية، والتي تقع ضمن قائمة المنتجات المقيدة في الدولة، والتي يستلزم لبيعها في الأسواق الحصول على شهادة المطابقة الإماراتية «ECAS» من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ويقوم المجلس بالتفتيش على المنتجات المقيدة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات والمتطلبات الإلزامية بشكل مستمر».

ويسعى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة إلى ضمان مطابقة المنتجات الخاضعة للرقابة لمتطلبات السلامة ومنع تداول المنتجات غير المطابقة والمسحوبة، وعليه فقد قام المجلس بالتفتيش على أكثر من 484600 سلعة من المنتجات المقيدة منذ بدء عمليات التفتيش، التي نفذها المجلس عام 2012 حتى نهاية شهر نوفمبر 2019، وارتفعت النسبة الكلية لمطابقة المنتجات المقيدة من 38% في عام 2012 إلى 86% في عام 2019، كما قام المجلس بسحب أكثر من 68215 سلعة تمثل 527 منتجاً، بالإضافة إلى تصحيح أكثر من 65456 سلعة تمثل 149 منتجاً.

توعية

ومن جهة أخرى يقوم المجلس بعقد ورش توعوية مع المصنعين والموردين، لبيان أهمية مطابقة منتجاتهم للاشتراطات الإلزامية الخاصة بها لتمكنهم من عرضها في منافذ البيع في أسواق الإمارة والدولة، حيث يقوم المجلس بالتعامل مع المنتجات غير المطابقة لاشتراطات ومواصفات السلامة بشكل مستمر، من خلال جولات تفتيشية، وفي حال وجودها في أسواق الإمارة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتعاون مع المورد من حيث تصحيح المنتج أو سحبه.

تواصل

دعا مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة المستهلكين عند وجود أي معلومات مجهولة المصدر حول السلامة الغذائية أو الشائعات الغذائية إلى ضرورة التواصل معه، من خلال الاتصال بمركز الاتصال الحكومي على الرقم 800555.