تكريم رعاة مؤتمر الحد من الجريمة

المصدر: دبي - البيان

كرم اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، الرعاة والشركاء الاستراتيجيين للمؤتمر العالمي للحد من الجريمة في دورته الأولى، التي أقيمت تحت رعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في فندق انتركونتننتال فستيفال سيتي على مدار يومين.

حضر حفل التكريم العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والمقدم عارف علي محمد نائب مدير إدارة الحد من الجريمة.

حرص

وأثنى القائد العام لشرطة دبي على الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، مؤكداً حرص شرطة دبي على التعاون الدائم مع القطاع، بما يسهم في دعم منظومة الأمن في الإمارة من خلال الحد من الجريمة، وبما يحقق مؤشر صفر للجرائم عبر توحيد الجهود وتوظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لمنع وقوع الجرائم.