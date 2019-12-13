منى المرّي تشيد بدور «الأهرام» في إبراز العلاقات الإماراتية المصرية

المصدر: دبي - البيان

التقت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي رئيسة نادي دبي للصحافة، في مكتبها أمس، شريف أحمد شفيق، مدير مكتب صحيفة الأهرام المصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة انتهاء فترة عمله في الدولة.

وأعربت منى المرّي خلال اللقاء عن خالص تقديرها لصحيفة الأهرام التي تُعد من أهم وأعرق المؤسسات الصحافية العربية، إذ يعود تاريخ إصدار عددها الأول إلى الخامس من أغسطس عام 1876، مثمنةً دور مكتبها القائم في مدينة دبي للإعلام في إبراز العلاقات الإماراتية المصرية المتميزة، ومتابعة تطورات تلك العلاقات التاريخية بين الدولتين الشقيقتين، فضلاً عن إسهامات المكتب في تعزيز روابط التعاون الإعلامي بين الجانبين، لا سيما من خلال المشاركة المتميزة للقيادات الصحافية لمؤسسة الأهرام في كل من «منتدى الإعلام العربي» و«جائزة الصحافة العربية» ومنذ انطلاقهما قبل نحو 20 عاماً.

تاريخ عريق

وقالت المرّي: إن مؤسسة الأهرام المصرية، بكل ما تحمله من تاريخ عريق، تمثل إحدى ركائز العمل الإعلامي العربي، وعماداً مهماً من أعمدته، حيث واصلت من خلال تاريخها الطويل، لا سيما عبر طبعتها العربية، تقديم نموذج للمدرسة الصحافية الأمينة والحريصة على التعبير عن تطلعات وطموحات الإنسان العربي، وأهم القضايا المتعلقة بواقعه ومستقبلة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ووجهت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي رئيسة نادي دبي للصحافة الشكر لمدير مكتب الأهرام في دبي مع انتهاء فترة عمله في الدولة، كما وجهت له الدعوة للمشاركة في أعمال منتدى الإعلام العربي في دورته المقبلة، التي ينظمها نادي دبي للصحافة في شهر مارس المقبل، وأعربت عن تقديرها لما قام به من جهود خلال فترة وجوده على رأس عمله في السنوات الماضية من مواكبة للأخبار ونقل صورة واضحة عن تطورات المسيرة التنموية سواء في إمارة دبي أو على مستوى إمارات الدولة كافة، مثمنةً له إسهاماته في هذا الصدد، ومتمنية له كل التوفيق في عمله خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أعرب مدير مكتب صحيفة الأهرام المصرية عن اعتزازه بفترة عمله في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، وتقديره لما توفره الدولة بكل أجهزتها من دعم للمجتمع الإعلامي سواء المحلي أو الأجنبي، وما تهيئه من بيئة تمنح الإعلاميين القدرة على القيام بعملهم على الوجه الأكمل، بفضل رعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وما يمثله سموه كنموذج للقائد العربي الذي يقدر دور الإعلام ويوليه عناية واضحة.

ونوه شريف شفيق إلى الدور الكبير الذي تقوم به دبي في دعم مسيرة الإعلام العربي بوجه عام، وقال إن هذا الدور أهّلها لاختيارها من قبل وزراء الإعلام العرب عاصمةً للإعلام العربي في العام 2020، موجهاً تحية إعزاز لنادي دبي للصحافة لجهوده الكبيرة في مضمار العمل الإعلامي العربي عبر إسهامات مهمة، من أبرزها «منتدى الإعلام العربي»، و«جائزة الصحافة العربية» اللذان يمثلان نقطتين مضيئتين على الخارطة الإعلامية للمنطقة العربية، معرباً عن تمنياته لدولة الإمارات وإعلامها بمزيد من التقدم والازدهار. يُذكر أن مقر المكتب الدائم لصحيفة الأهرام، الطبعة العربية، قد افتتح في مدينة دبي للإعلام قبل 15 عاماً، وتحديداً في العام 2004.