وفد من «الدفاع» يطّلع على منظومة التخطيط الاستراتيجي في شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

زار وفد من وزارة الدفاع مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بشرطة أبوظبي، في إطار برنامج التعاون المشترك والزيارات المتبادلة بين الجانبين.

وأكد المقدم عبيد عبد الله الرميثي، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة أبوظبي، خلال استقباله الوفد، حرص شرطة أبوظبي على تعزيز سبل التعاون وتبادل المعارف والخبرات، وعقد الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الوزارات والمؤسسات.

واطلع الوفد برئاسة المقدم محمد سعيد النيادي، رئيس شعبة الموارد البشرية بوزارة الدفاع، خلال الزيارة، على منظومة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي للخطة الاستراتيجية في شرطة أبوظبي. وتم استعراض أفضل الممارسات في مجال التخطيط الاستراتيجي بشرطة أبوظبي.