محمد بن زايد: الإمارات بوابة مهمة لقيرغيزستان لأسواق الخليج والشرق الأوسط

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات تمثل بوابة مهمة لقيرغيزستان لأسواق منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه فإن قيرغيزستان بموقعها الجغرافي المتميز في وسط آسيا وما تتمتع به من إمكانات استثمارية واقتصادية ثرية وواعدة، تمثل أهمية كبيرة بالنسبة إلى الإمارات.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها سموه مع سورونباي جينبيكوف، رئيس جمهورية قيرغيزستان الصديقة، الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة على رأس وفد رفيع المستوى.

واستهل سموه المباحثات ــ التي جرت بقصر الوطن في أبوظبي ــ بالترحيب برئيس قيرغيزستان والوفد المرافق في دولة الإمارات، معرباً عن تطلعه إلى أن تشكّل هذه الزيارة دفعة قوية للعلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، وتعزيزاً لقاعدة مصالحهما المشتركة في المجالات كافة.

ونقل سموه للرئيس القيرغيزي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته له ولجمهورية قيرغيزستان الصديقة بدوام التقدم والاستقرار.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن العلاقات بين البلدين شهدت تقدماً ملحوظاً في المجالات المختلفة، منوهاً بسعيهما المشترك لتعزيزها وتطويرها خلال الفترة المقبلة.وأضاف سموه أن دولة الإمارات، منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لديها نهج ثابت في علاقاتها الخارجية، يقوم على العمل من أجل التنمية والاستقرار والسلام في العالم كله، واستثمار إمكانات التعاون بين الدول المختلفة لمصلحة تنمية ورفاهية شعوبها.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها مع قيرغيزستان على المستويات كافة، بما يعود بالخير والنماء على البلدين، ويحقق طموحات شعبيهما في التنمية والرخاء.

ودوّن سموه على حسابه في «تويتر»: «زيارة مهمة ومثمرة لسورونباي جيينبيكوف، رئيس قيرغيزستان، إلى الإمارات، أجرينا مباحثات إيجابية لتعزيز علاقاتنا الثنائية المتنامية، وشهدنا تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين، سنعمل معا للمزيد من التطوير لهذه العلاقات لما فيه مصلحة شعبينا».

من جانبه، عبّر الرئيس سورونباي جانبيكوف، رئيس جمهورية قيرغيزستان الصديقة، عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، ولقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأعرب عن شكره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق منذ أن وصل إلى الإمارات. وأكد الاهتمام الكبير الذي تبديه بلاده لتطوير علاقاتها مع دولة الإمارات في المجالات المختلفة، وحرصها على التعرف إلى جوانب هذه التجربة والاستفادة منها، مشيراً إلى الجوانب المشتركة في العادات والتقاليد العريقة وسبل المحافظة عليها.

وسجل الرئيس سورونباي جانبيكوف كلمة في سجل الزوار أعرب خلالها عن تمنياته للعلاقات المتميزة بين جمهورية قيرغيزستان ودولة الإمارات بمزيد من التنمية والتطور، بما يخدم مصالحهما المشتركة وتطلعات شعبيهما إلى التقدم والازدهار. وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريماً لضيف البلاد رئيس قيرغيزستان والوفد المرافق.

حضر المباحثات والمأدبة معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري، وزير العدل، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، وسعيد مطر القمزي، سفير الدولة لدى جمهورية أوزبكستان، السفير غير المقيم لدى قيرغيزستان، وعدد من المسؤولين.

كما حضرهما الوفد المرافق لضيف البلاد الذي يضم تشينغيز أيداربيكوف، وزير خارجية جمهورية قيرغيزستان، ودانيار سيديكوف، رئيس إدارة السياسة الخارجية في مكتب رئيس الجمهورية، وألماز كينينبايف، النائب الأول لرئيس مكتب رئيس الجمهورية، وموكانبيتوف سانجار تورودوجويفيتشو، وزير الاقتصاد في قيرغيزستان، وعازامات جامانكولوف، وزير الثقافة والإعلام والسياحة، وكانيبيك إيساكوف، وزير التعليم والعلوم، وأولوكبيك كوشكوروف، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ونوربولوت ميرزاخميتوف، وزير حالات الطوارئ، وأعضاء البرلمان: مارات أمانكولوف، وزاريلبيك ريسالييف، وكامتشيبيك جولدوشبايف، وأولوكبيك أورمونوف، وإميل توكتوشيف، ونوربيك أليمبيكوف، وعبد اللطيف جومابايف، سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية، وأتكوربيك جمشيتوف، المدعي العام للجمهورية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين. هذا، وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقبل، أمس، رئيس جمهورية قرغيزستان الصديقة، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة تستغرق يومين.

وجرت لضيف البلاد مراسم استقبال رسمية ــ لدى وصوله إلى قصر الوطن في العاصمة أبوظبي ــ حيث عُزف السلام الوطني لجمهورية قيرغيزستان، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للرئيس الضيف، واصطفت ثلة من حرس الشرف ترحيباً بزيارته. بعدها صافح سورونباي جينبيكوف مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين لرئيس قيرغيزستان.