ولي عهد أبوظبي والرئيس القيرغيزي يشهدان تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم

المصدر: أبوظبي- وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسورونباي جينبيكوف رئيس جمهورية قيرغيزستان الصديقة، أمس، مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات وقيرغيزستان، لتعزيز التعاون في المجالات التعليمية والأمنية والسياحية والزراعية والثقافية، إضافة إلى مجالات العلوم الإسلامية.

شملت مراسم تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم- التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي- اتفاقية لنقل الأشخاص المحكومين بين حكومتي الإمارات وقيرغيرستان، تبادلها معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل وأتكوربيك دهامشيتوف مدعي عام قيرغيزستان، ومذكرة تفاهم بين الحكومتين في المجال السياحي، تبادلها معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وعازامات جامانكولوف وزير الثقافة والإعلام والسياحة في قيرغيزستان، ومذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين للتعاون في المجال الثقافي، تبادلها معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ووزير الثقافة والإعلام والسياحة في قيرغيزستان إلى جانب مذكرة تفاهم بين حكومتي الدولتين للتعاون في المجالات التربوية والعلمية، تبادلها معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم وكانيبيك إيساكوف وزير التعليم والعلوم القيرغيزي.

وتضمنت الاتفاقيات والمذكرات أيضاً مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة البيطرية والنباتية وسلامة المنتجات الزراعية والحيوانية، تبادلها سلطان عبدالله الحبسي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع المناطق وكاليسبيك جومكانوف مدير مفتشية الدولة لشؤون البيطرة والصحة النباتية التابعة لحكومة قيرغيزستان، واتفاقية تعاون بين مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية قيرغيزستان بغرض إنشاء أكاديمية العلوم الإسلاميــة، وتبادلها حمد سالم بن كردوس العامري المدير العام للمؤسسة وكانيبيك إيساكوف وزير التعليم والعلوم في جمهورية قيرغيزستان.