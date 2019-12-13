حمد الرحومي رئيساً لـ«لجان الوطني»

المصدر: دبي - البيان

عقدت لجنة رؤساء اللجان للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الإجرائي الأول من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 17، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، تم خلاله انتخاب حمد أحمد سلطان الرحومي رئيساً للجنة بالتزكية، وكفاح محمد ناصر الزعابي مقررة للجنة.

وتتكون اللجنة من كل من: كفاح محمد ناصر الزعابي مقررة اللجنة، وعلي جاسم أحمد جاسم، ود. علي راشد النعيمي، وضرار حميد بالهول، وسعيد راشد العابدي، وعدنان حمد الحمادي، ومحمد أحمد اليماحي، وعائشة راشد ليتيم. واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على نظام عملها وعلى مشروع الخطة الرقابية وجدولة الجلسات المقترحة للفصل التشريعي السابع عشر، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

وتختص اللجنة بدراسة ما يحال إليها من هيئة المكتب، أو رئيسه فيما يخص اللجان، شريطة ألا يتعارض مع اختصاصات اللجان النوعية وفق اللائحة، ودراسة المشكلات الرئيسية والقضايا التي تؤثر في أعمال اللجان، وتقديم تقارير في شأنها إلى هيئة مكتب المجلس.