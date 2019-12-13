مناقشة مشروع قانون «الحساب الختامي»

المصدر: دبي - البيان

استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2018، وذلك خلال اجتماعها الثالث من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 17، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعيد راشد عبدالله العابدي رئيس اللجنة، وبحضور ممثلين من وزارة المالية وديوان المحاسبة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ميرة سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، ود. طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامة أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري، ومن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي الدكتور جابر محمد الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.