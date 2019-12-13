مناقشة أحدث مستجدات طب الطوارئ في مؤتمر بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح محمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، أمس، فعاليات مؤتمر طب الطوارئ السادس «Esam2019»، الذي تنظمه شعبة الإمارات لطب الطوارئ في جمعية الإمارات الطبية في فندق جميرا أبراج الاتحاد، وبحضور 1400 طبيب ومتخصص ورؤساء الجمعيات العربية والعالمية، لمناقشة أحدث المستجدات في طب الطوارئ. وقال الدكتور صالح فارس، رئيس المؤتمر ورئيس شعبة الإمارات لطب الطوارئ، في كلمته الافتتاحية: «إن المؤتمر أصبح أكبر مؤتمر لطب الطوارئ في الشرق الأوسط، وأحد أهم المؤتمرات العالمية التي تستقطب العديد من العلماء والمتخصصين في طب الطوارئ، وتعرض ما هو جديد في هذا التخصص المتسارع».

وأضاف أن شعبة الإمارات لطب الطوارئ سعت منذ نشأتها في عام 2012 إلى جعل التعليم الطبي إحدى أهم أولوياتها، إيماناً من مجلس إدارتها بأهمية تطوير المهارات في التعامل مع الحالات الحرجة التي يتعرض لها الآلاف سنوياً في أنحاء الدولة، وكان ذلك جلياً في اهتمام الشعبة بعقد العديد من المؤتمرات والبرامج التعليمية والدورات خلال السنوات الماضية التي استقطبت منذ انطلاقها أكثر من 7000 من الأطباء والممرضين والمسعفين وطلبة الطب، في دورات متنوعة مثل التعامل مع الإصابات والتطهير والتعامل مع الكسور.