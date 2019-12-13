تدريب زوجات الدبلوماسيين على أصول البروتوكول

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية برنامجاً تدريبياً لزوجات الدبلوماسيين وذلك بهدف تزويدهن بفهم شامل ومتكامل عن تاريخ الدبلوماسية، وقضايا السياسة الخارجية، ومهارات القيادة، وفنون الإتيكيت والبروتوكول.

ويقدم البرنامج المميز الذي انطلق بتاريخ 11 ديسمبر الجاري في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية مساقات متعددة طوال العام ويتضمن عدداً من المساقات التعليمية المعمقة، ومنها «مساق مبادئ الدبلوماسية»، والذي يتناول بشكل مفصل البروتوكلات المتبعة وفنون الإتيكيت. ويركز البرنامج كذلك على دور الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة، وأسس السياسة الخارجية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشمل البرنامج الذي ينتهي في أكتوبر 2020، مساقات أخرى مثل مهارات الخطابة والتواصل والوعي الثقافي، والتعامل مع الثقافات المتعددة.

وسيوفر البرنامج للمتدربات إحاطة شاملة حول أهم المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالمجال الدبلوماسي، إلى جانب تسليط الضوء على دور السفارات والبعثات الخارجية، ومهام السفراء، والرتب الدبلوماسية المختلفة.