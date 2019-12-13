«تنمية المجتمع» في أبوظبي تختتم فعاليات «روّاد اللياقة»

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي فعاليات المرحلة الأولى والتجريبية من برنامج «رواد اللياقة» التي تنفذها الدائرة بالشراكة مع دائرة الصحة، بمشاركة أكثر من 800 موظف من 9 دوائر وهيئات ومؤسسات من القطاع الحكومي في أبوظبي، بهدف النهوض بمستويات اللياقة البدنية للأفراد.

وشهد فعاليات اليوم الختامي كل من الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وعويضة المرر، رئيس دائرة الطاقة، وعلي قناص الكتبي، رئيس دائرة الإسناد، ومحمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة، والمهندس حمد الظاهري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وكيل دائرة تنمية المجتمع بالإنابة، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية في الدوائر والمؤسسات المشاركة في البرنامج.

واختُتمت المرحلة الأولى من «روّاد اللياقة» الذي يندرج ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» وامتد على مدى 21 يوماً، شمل العديد من الأنشطة البدنية للمتنافسين، إضافة إلى تمرينات اللياقة البدنية واختبار الخطوات، وغيرها من الأنشطة التشويقية التنافسية الممتعة.