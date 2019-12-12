تطبيق الشريحة الإلكترونية لحجاج الإمارات لأول مرة

المصدر: وام

تم اليوم في مكة المكرمة توقيع العقد الموحد لتقديم الخدمات لحجاج الإمارات خلال موسم حج هذا العام 1441هـ.

وقع العقد خالد محمد سيف النيادي المدير التنفيذي لشؤون الأوقاف بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومن الجانب السعودي الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا بحضور عدد من القائمين على مكتب شؤون حجاج الإمارات.

وقال النيادي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام " إن توقيع العقد الموحد لتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام لموسم حج 1441هـ يأتي في إطار توجهات القيادة الرشيدة بتسخير كافة الإمكانيات لخدمة حجاج الدولة لأداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر، والسهر على راحتهم منذ وصولهم للأراضي المقدسة وحتى انتهاء مناسك الحج وعودتهم إلى الإمارات سالمين غانمين.

ونوه بجهود وزارة الحج والعمرة السعودية وحرصها الدائم على تسخير إمكاناتها، وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، مشيرا إلى أن الوزارة بالتعاون مع مكتب شؤون حجاج الإمارات ستطبق الشريحة الإلكترونية لحجاج الدولة لأول مرة في موسم حج هذا العام 1441هـ، والتي تتضمن تخزين وثائق الحاج الشخصية وجواز السفر وتصريح الحج علاوة على تخزين المبالغ وتحديد موقع الحاج في حالة ضياعه، مؤكداً أن هذه الخطوة تبرهن على مدى حرص الوزارة على الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة لتحقيق المزيد من التميز والرقي في الخدمات المقدمة للحجاج .

وأعرب النيادي عن بالغ شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما توليه من اهتمام كبير براحة ضيوف الرحمن، منوها بما يجده حجاج الإمارات من عناية خاصة من قبل الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة من خلال تجنيد الطاقات والإمكانات البشرية والمادية لراحة ضيوف الرحمن هي ثمرة من ثمار خطط وبرامج واعدة تأتي في مقدمتها خطط رؤية المملكة 2030م والتي سيجني ثمارها حجاج بيت الله الحرام من بقعاع الأرض كافة.

وأعرب النيادي في ختام تصريحه عن شكره وتقديره لرئيس مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا وأعضاء مجلس الإدارة وجميع القائمين على خدمة الحجاج الإماراتيين على جهودهم وأعمالهم وخدماتهم الرامية إلى توفير سبل الراحة للحجاج الدولة.