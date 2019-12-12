محمد بن راشد يستقبل رئيس قيرغيزستان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في دبي مساء اليوم سورونباي جينبيكوف رئيس جمهورية قيرغيزستان والوفد المرافق.

وقد رحب سموه بضيف البلاد، متمنيا له زيارة ناجحة وموفقة على جميع المستويات، وتجاذب سموه والرئيس جينبيكوف أطراف الحديث حول سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان الصديقة، خاصة في مجال الاستثمار وبناء شراكة اقتصادية وتجارية واستثمارية تعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء على أهمية فتح آفاق جديدة وبناء جسور بين الطرفين يمكن العبور منها إلى مستويات أرحب في قطاع الاستثمار والتبادل الثقافي وتنشيط السياحة البينية التي تزيد التقارب بين الشعبين وتختصر المسافات فيما بينها.

وإلى ذلك أشاد الرئيس القيرغيسي بالنهضة الحضارية التي تعم على مجتمع الإمارات واعتبر زيارته الأولى للدولة بشرى خير وتفاؤل في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات ثنائية تحدد مسار العلاقات الثنائية بين الدولتين وتمهد لاستشراف المستقبل برؤى مشتركة تنعكس إيجابا وفائدة على شعبيهما.

حضر اللقاء .. معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعيد مطر القمزي سفير الدولة لدى جمهورية أوزبكستان السفير غير المقيم لدى قيرغيزستان.