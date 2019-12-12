"أبوظبي للجودة" ينفّذ حملة تفتيشية واسعة على الدلات

المصدر: وام

نفذ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة حملة تفتيشية على أسواق إمارة أبوظبي استهدف خلالها حافظات الشاي والقهوة "الدلات" ضمن جهوده المتواصلة والهادفة إلى توفير أسواق آمنة وعادلة في الإمارة.

وقال سلطان المهيري المتحدث الرسمي باسم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تأتي هذه الحملة ضمن الحملات التفتيشية "بناء على المعلومات المتداولة بوجود منتجات من حافظات الشاي والقهوة "الدلات" تحتوي على الإسبستوس فقد قام المجلس بحملة تفتيشية واسعة على أسواق الإمارة للتأكد من خلوها من هذه المنتجات، وذلك استكمالا للحملات التفتيشية التي أطلقها المجلس منذ عام 2016 إذ قام المجلس بأخذ عينات من الحافظات وفحصها في المختبرات المختصة للتأكد من سلامتها، حيث أشارت نتائج الاختبارات في حينه إلى عدم احتواء هذه العينات على مادة الإسبستوس.

وتعتبر حافظات الشاي والقهوة "الدلات" من المنتجات الملامسة للأغذية والتي تقع ضمن قائمة المنتجات المقيدة في الدولة التي يستلزم لبيعها في الأسواق الحصول على شهادة المطابقة الإماراتية /ECAS/ من هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس.

ويقوم المجلس بالتفتيش على المنتجات المقيدة للتأكد من استيفائها للاشتراطات والمتطلبات الإلزامية بشكل مستمر، بالإضافة إلى الحد من تداول المنتجات غير المطابقة لمتطلبات واشتراطات السلامة والحد من تداول المنتجات المسحوبة من قبل الجهات التنظيمية ذات العلاقة في المنطقة.

ويسعى المجلس إلى ضمان مطابقة المنتجات الخاضعة للرقابة لمتطلبات السلامة ومنع تداول المنتجات غير المطابقة والمسحوبة، وعليه فقد قام المجلس بالتفتيش على أكثر من 484,600 سلعة من المنتجات المقيدة منذ بدء عمليات التفتيش التي نفذها المجلس عام 2012 حتى نهاية شهر نوفمبر 2019، حيث ارتفعت النسبة الكلية لمطابقة المنتجات المقيدة من 38% في عام 2012 إلى 86% في عام 2019 كما وقام المجلس بسحب أكثر من 68,215 سلعة تمثل 527 منتجا، بالإضافة إلى تصحيح أكثر من 65,456 سلعة تمثل 149 منتجا.

من جهة أخرى يقوم المجلس بعقد ورش توعوية مع المصنعين والموردين لبيان أهمية مطابقة منتجاتهم للاشتراطات الإلزامية الخاصة بها لتمكنهم من عرضها في منافذ البيع في أسواق الإمارة والدولة حيث يقوم المجلس بالتعامل مع المنتجات غير المطابقة لاشتراطات ومواصفات السلامة بشكل مستمر من خلال جولات تفتيشية وفي حال وجودها في أسواق الإمارة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع المورد من حيث تصحيح المنتج أو سحبه.

ويدعو المجلس المستهلكين عند وجود أي معلومات مجهولة المصدر حول السلامة الغذائية أو الشائعات الغذائية إلى ضرورة التواصل معه من خلال الاتصال بمركز الاتصال الحكومي على الرقم 800555.