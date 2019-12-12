حمدان بن زايد يتفقد عدداً من المشاريع في غياثي ويزور مواطنين بمنزليهما

المصدر: وام

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة "كلا على حدة" المواطنين مبارك عبدالله العفاد المنصوري وسعيد محسن بن حفيظ المزروعي وذلك بمنزليهما في مدينة غياثي بمنطقة الظفرة.

ورحب المنصوري والمزروعي وأفراد أسرتيهما والأقارب بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وأعربا عن سعادتهما بزيارة سموه الكريمة وتشريفه لهما.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الحميمة التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمس احتياجاتهم .. سائلين المولى عز وجل أن يحفظ قيادتنا وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

من ناحية أخرى تفقد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أعمال الصيانة والتحسينات التي يتم تنفيذها على طريق الرويس - غياثي من قبل شركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة" وبلغت الميزانية المرصودة لها حوالي 223 مليون درهم ومن المتوقع إنجازها في شهر أغسطس 2020.

وتبدأ التحسينات المقترحة للمشروع "المرحلة الأولى" بدءا من تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي - الرويس باتجاه مدينة غياثي ويشمل نطاق الأعمال توسعة الطريق القائم ليصبح ثلاث حارات مرور بكل اتجاه مع إغلاق جميع فتحات الالتفاف والاستعاضة عنها بالدوارات إضافة إلى إنشاء طريق التفافي للشاحنات مع عمل تحسينات على التقاطع العلوي على شارع الشيخ خليفة بن زايد و إنشاء تقاطع علوي على طريق غياثي - الرويس كمدخل لصناعية غياثي الجديدة وتوفير ما يلزم من المواقف الجانبية للشاحنات .

وتشمل التحسينات الدوارات الداخلية في مدينة غياثي والتي تشمل 4 دوارات جديدة و5 دوارات قائمة وإغلاق 9 فتحات التفاف لجهة الخلف.

وخلال الجولة اطلع سموه من حمد خميس ذيبان المنصوري المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة التابعة لشركة "صحة" على الخدمات الصحية والعلاجية التي يقدمها مستشفى غياثي للسكان والتخصصات والأجهزة الحديثة التي يضمها اضافة إلى تفقد سموه لمركز غياثي التجاري الجديد الذي يقع على مساحة 10 آلاف متر مربع وبلغت تكلفته الإجمالية 60 مليون درهم.

كما اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على أعمال البنية التحتية في الحوض الشرقي واستكمال الحوض الجنوبي لـ 136 قطعة سكنية جديدة في مدينة غياثي بتكلفة بلغت 110 ملايين درهم.

وتشمل تلك الأعمال تنفيذ الطرق وخدمات البنية التحتية كافة والتي تشمل شبكة الماء والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي والطرق ونظام الري وتصريف مياه الامطار وأرصفة وممرات المشاة وإنارة الشوارع ومن المتوقع الانتهاء من تلك الأعمال في يناير 2021.

وشملت جولة سموه المنطقة الصناعية الجديدة التي تضم 159 أرضا صناعية جديدة حيث يتم تنفيذ عدد من الطرق وخدمات البنية التحتية كافة بتكلفة تبلغ 108 ملايين درهم.

وثمن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في ختام الجولة التفقدية حرص واهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للنهضة الشاملة التي تشهدها منطقة الظفرة وسعي سموهما الدائم لتوفير الحياة الكريمة لأبنائهم المواطنين وتحقيق آمالهم وطموحاتهم.

وأشاد سموه بجهود الـشركات المنفذة للمشاريع في منطقة الظفرة والتي تخدم أبناء المنطقة والعديد من الجهات الحكومية كمشاريع النقل والطرق والإسكان والتعليم والصحة والمرافق العامة والمراكز الخدمية وغيرها من المشاريع طويلة الأمد.

رافق سموه خلال الجولة والزيارة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ومحمد على المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة وعدد من كبار المسؤولين.