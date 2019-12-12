طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً يصبح غائما تدريجياً على السواحل والجزر الغربية وبعض المناطق الشمالية بعد الظهر ويحتمل سقوط بعض الأمطار والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام .

وحركة الرياح:جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 28 كم/س تصل إلى 38 كم/س.. والخليج العربي: متوسط الموج .

فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:03 و المد الثاني عند الساعة 03:06

.. و الجزر الأول عند الساعة 20:21 والجزر الثاني عند الساعة 07:22.

و بحر عمان متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 09:29 المد الثاني عند الساعة 23:18

الجزر الأول عند الساعة 16:14 والجزر الثاني عند الساعة 05:04.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 26 20 90 40

دبي 27 21 90 45

الشارقة 26 20 85 40

عجمان 26 19 90 40

أم القيوين 25 18 85 45

رأس الخيمة 24 18 85 40

الفجيرة 27 21 80 40

العين 25 18 85 50

ليوا 27 18 80 40

الرويس 26 19 85 50

السلع 26 18 80 40

دلما 25 20 75 35

طنب الكبرى 26 19 85 40

طنب الصغرى 26 19 85 40

أبو موسى 26 19 85 40