رئيس قيرغيزستان: الإمارات إحدى أفضل دول العالم حضارة ونموا

المصدر: وام

عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. جلسة مباحثات رسمية مع فخامة سورونباي جينبيكوف رئيس جمهورية قيرغيزستان الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة على رأس وفد رفيع المستوى.

و استهل سموه المباحثات التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي بالترحيب برئيس قيرغيزستان والوفد المرافق في دولة الإمارات .. معربا عن تطلعه لأن تشكل هذه الزيارة دفعة قوية للعلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين وتعزيزا لقاعدة مصالحهما المشتركة في المجالات كافة.

و نقل سموه للرئيس القيرغيزي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتمنياته لفخامته وجمهورية قيرغيزستان الصديقة دوام التقدم والاستقرار.

و أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. أن العلاقات بين البلدين شهدت تقدما ملحوظا في المجالات المختلفة منوها إلى سعيهما المشترك لتعزيزها وتطويرها خلال الفترة القادمة.

وأوضح سموه أن دولة الإمارات تمثل بوابة مهمة لقيرغيزستان لأسواق منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط وفي الوقت نفسه فإن قيرغيزستان بموقعها الجغرافي المتميز في وسط آسيا وم ا تتمتع به من إمكانات استثمارية واقتصادية ثرية وواعدة، تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للإمارات.

و أضاف سموه أن دولة الإمارات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان و لديها نهج ثابت في علاقاتها الخارجية يقوم على العمل من أجل التنمية والاستقرار والسلام في العالم كله و استثمار امكانات التعاون بين الدول المختلفة لصالح تنمية ورفاهية شعوبها.

و أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. إلى أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها مع قيرغيزستان على المستويات كافة بما يعود بالخير والنماء على البلدين ويحقق طموحات شعبيهما في التنمية و الرخاء.

من جانبه عبر فخامة الرئيس سورونباي جانبيكوف رئيس جمهورية قيرغيزستان الصديقة عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة ولقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأعرب عن شكره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما و الوفد المرافق منذ أن وصل إلى الإمارات.

و أكد الاهتمام الكبير الذي تبديه بلاده لتطوير علاقاتها مع دولة الإمارات في المجالات المختلفة وحرصها على التعرف على جوانب هذه التجربة والاستفادة منها مشيرا إلى الجوانب المشتركة في العادات والتقاليد العريقة وسبل المحافظة عليها.

و سجل فخامة الرئيس سورونباي جانبيكوف كلمة في سجل الزوار أعرب خلالها عن تمنياته للعلاقات المتميزة بين جمهورية قيرغيزستان ودولة الإمارات مزيدا من التنمية والتطور بما يخدم مصالحهما المشتركة وتطلعات شعبيهما إلى التقدم والازدهار ".

وقد أقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريما لضيف البلاد رئيس قيرغيزستان والوفد المرافق.

حضر المباحثات و المأدبة..

معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة سعيد مطر القمزي سفير الدولة لدى جمهورية أوزبكستان السفير غير المقيم لدى قيرغيزستان وعدد من المسؤولين.

كما حضرهما الوفد المرافق لضيف البلاد الذي يضم .. معالي تشينغيز أيداربيكوف وزير خارجية جمهورية قيرغيزستان ودانيار سيديكوف رئيس إدارة السياسة الخارجية في مكتب رئيس الجمهورية وألماز كينينبايف النائب الأول لرئيس مكتب رئيس الجمهورية ومعالي موكانبيتوف سانجار تورودوجويفيتشو وزير الاقتصاد في قيرغيزستان ومعالي عازامات جامانكولوف وزير الثقافة والإعلام والسياحة و كانيبيك إيساكوف وزير التعليم والعلوم و معالي أولوكبيك كوشكوروف وزير العمل والتنمية الاجتماعية ومعالي نوربولوت ميرزاخميتوف وزير حالات الطوارئ .. وأعضاء البرلمان .. مارات أمانكولوف وزاريلبيك ريسالييف وكامتشيبيك جولدوشبايف وأولوكبيك أورمونوف وإميل توكتوشيف ونوربيك أليمبيكوف وعبد اللطيف جومابايف سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية و أتكوربيك جمشيتوف مدعي عام الجمهورية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.