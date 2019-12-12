حمدان بن محمد يلتقي أعضاء شبكة الاتصال الحكومي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي حرص حكومة دبي على تعزيز منظومة الاتصال الحكومي لمواكبة التطلعات المستقبلية وبناء تواصل مؤثر مع مختلف شرائح المجتمع، مشدداً سموه على ضرورة مواكبة الاتصال الحكومي للمتغيرات المتسارعة في المشهد العالمي، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كأحد أكثر المدن حيوية وتقدّما في العالم.

وأشار سموه إلى الدور الفاعل الذي يلعبه الاتصال في دعم توجهات وأهداف الحكومة والمساهمة في تنفيذ استراتيجياتها في مختلف القطاعات الحكومية، مثمناً دور الاتصال الحكومي في تكريس نهج الصوت الواحد ودعم الصورة الموحدة للحكومة، ومشيداً بدور مدراء الاتصال الحكومي في تعزيز التعاون البنّاء بين كافة الجهات الحكومية في الإمارة وإيجاد حالة من الانسجام والتناغم في الأداء لضمان اتساق الخطاب الحكومي بشكل يضمن تحقيق التأثير المرجو للرسائل الحكومية لتأسيس علاقة وطيدة ومتناغمة بين الحكومة والمجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء سموه أعضاء الشبكة العامة الاتصال الحكومي في دبي بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشائها، بحضور سعادة عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، حرصاً من سموه على تأكيد أهمية الدور الذي تلعبه إدارات الاتصال لدى الجهات الحكومية، وتقدير جهود الشبكة في تبني نهج العمل الجماعي وروح الفريق الواحد، بما يسهم في تعزيز مكانة حكومة دبي الريادية على كافة المستويات.

وقال سمو ولي عهد دبي موجهاً حديثه لأعضاء الشبكة: "المرحلة القادمة تتطلب عقولاً قيادية خلاقة، تتكيف مع المتغيرات وتستبق التحديات لصياغة مستقبل مشرق، وفي ظل الوتيرة المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم، يبرز دوركم كقادة للاتصال الحكومي في العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق أعلى مستويات التكامل بين مختلف الجهات الحكومية من خلال تعزيز منظومة العمل الحكومي، وتطوير أنظمة اتصال مؤثرة وفعالة في حكومة دبي، تعزز التواصل المتبادل مع المجتمع بما يدعم المبادرات التنموية للحكومة".

وأشار سموه إلى ضرورة مواصلة جهود الشبكة في تحقيق غايات وأولويات الحكومة في تعزيز مكانة الإمارة وتحقيق السعادة لمجتمعها، مؤكداً سموه على أن تحقيق هذه الغايات يتطلب بناء برامج اتصال مؤثرة وفعالة تدعم رؤية الحكومة وتتبنى الإبداع والابتكار في المفاهيم والوسائل والتطبيقات المستخدمة وبما يواكب طموحاتنا المستقبلية.

جدير بالذكر أن الشبكة العامة للاتصال الحكومي التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والتي تضم في عضويتها القيادات المسؤولة عن الاتصال في الجهات الحكومية، تهدف لتحقيق التكامل في تعزيز الرسائل الحكومية وانتهاج فلسفة تحث على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، ومواكبة التغيرات المستقبلية في جميع المجالات من خلال وضع الأطر والمنهجيات التي تحقق تطلعات حكومة المستقبل، وتنسيق جهود الاتصال بين الجهات الحكومية من خلال تطبيق الدليل العام للاتصال الحكومي للدوائر والهيئات والمؤسسات التابعة لحكومة دبي.