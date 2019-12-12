جامعة عجمان تحصل على جائزة أفضل بحث علمي في طب الأسنان

المصدر: البيان - عجمان

حصلت كلية طب الأسنان في جامعة عجمان على جائزة أفضل بحث علمي في مؤتمر ومعرض البحرين الدولي الرابع لطب الأسنان الذي عقد في المنامة مؤخرا. حيث نالت الطالبة ألما خالد باوزير جائزة البحث العلمي عن بحثها حول "أسباب الإصابة باضطرابات المفصل الفكي" بإشراف الدكتور خميس جاب الله، الأستاذ المشارك في جراحة الفم والوجه والفكين.

وقد تضمّن البحث دراسة أكثر من ألفي مريض مصابين بمشاكل في المفصل الفكي. وتعتبر هذه الدراسة إضافة مهمة للأبحاث في هذا المجال، وتعكس الاهتمام الذي توليه كلية طب الأسنان بالبحث العلمي المتخصص.