فعالية الرواسي الشامخات تستقطب متسلقي الجبال والرياضيين

المصدر: الفجيرة - البيان

استقطبت فعالية ( الرواسي الشامخات ) عدد من المغامرين والرياضيين و متسلّقي الجبال ، و عدد من المدراء و أفراد المجتمع ، التي نظمها مركز الفجيرة للمغامرات و مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بمناسبة اليوم العالمي للجبال الذي يوافق 11 من ديسمبر من كل عام، حيث انطلقت أنشطة الفعالية وسط جبال الفجيرة الخلابة في حديقة الفجيرة للمغامرات .

و أكد سعيد المعمري حرص مركز الفجيرة للمغامرات في تقديم تجربة استثنائية من الترفيه و التحدّي لأفراد المجتمع و السيّاح من هواة المغامرة والباحثين عن الهدوء ، لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة لسياحية المغامرات ، مشيرا الى ان إمارة الفجيرة تحتوي على مناطق جبلية تستحق زيارتها والتعرف إلى معالمها و تاريخها.