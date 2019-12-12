نظمت بحديقة الفجيرة للمغامرات

فعالية الرواسي الشامخات تستقطب متسلقي الجبال والرياضيين

المصدر:
  • الفجيرة - البيان
التاريخ:

استقطبت فعالية ( الرواسي الشامخات )  عدد من المغامرين والرياضيين و متسلّقي الجبال ، و عدد  من المدراء و أفراد المجتمع ، التي نظمها مركز الفجيرة للمغامرات و مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية  بمناسبة اليوم العالمي  للجبال الذي يوافق 11 من ديسمبر من كل عام، حيث انطلقت أنشطة الفعالية وسط جبال الفجيرة الخلابة في حديقة الفجيرة للمغامرات . 

و أكد سعيد المعمري  حرص مركز الفجيرة للمغامرات في تقديم  تجربة استثنائية من الترفيه و التحدّي لأفراد المجتمع و السيّاح من هواة المغامرة والباحثين عن الهدوء ، لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة لسياحية المغامرات ، مشيرا الى ان إمارة الفجيرة تحتوي على مناطق جبلية تستحق زيارتها والتعرف إلى معالمها و تاريخها.

كلمات دالة:
  • تسلق الجبال ،
  • الفجيرة،
  • فعالية،
  • الرواسي الشامخات
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