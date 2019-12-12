حميد النعيمي: علينا غرس العمل الإنساني في الأبناء

المصدر: عجمان - وام

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان على الميزانية التقديرية لعام 2020، وأهم إنجازات وأنشطة مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية والمتضمنة حركة العقارات الوقفية التابعة لها وعددها والوحدات السكنية الجاهزة للتأجير، وعدد الكفالات الخاصة بالأيتام والمساعدات المقدمة للأرامل والمطلقات والأسر المتعففة في إمارة عجمان.

وقال سموه: «إن العمل الخيري والإنساني تجاه المستضعفين والمحتاجين يعتبر راحة نفسية وعلينا غرسها في الأبناء والأجيال القادمة ويجب أن نتعلم ونعلمها من بعدنا ونواصل السير بخطى واثقة على ما يدعونا إليه ديننا الحنيف».

جاء ذلك خلال حضور سموه جانباً من الاجتماع الاستثنائي لمجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس الأمناء، وحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية نائب رئيس المجلس، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام المؤسسة، وأعضاء مجلس الأمناء، والذي عقد بديوان الحاكم.

واستمع صاحب السمو حاكم عجمان والحضور خلال الاجتماع إلى تفاصيل وبيانات الميزانية التقديرية للمؤسسة لعام 2020 وأهم المبادرات والفعاليات والمساعدات المقدمة من قبل المؤسسة للمسجلين في سجلاتها من الأيتام وأصحاب الهمم وكبار المواطنين والأرامل والمطلقات والأسر المتعففة وأصحاب القضايا والمديونيات.

كما اطلع سموه ورئيس وأعضاء مجلس الأمناء من خلال عرض قدمته الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي على إنجازات المؤسسة في ما يخص التطوير في المجال الوقفي للأعوام 2005 - 2018 حيث شهدت زيادة عدد البنايات الوقفية والوحدات السكنية ووحدة الإسكان وعرض للمساعدات على اختلاف أنواعها.

حلول

ودعا سموه القائمين على المؤسسات الخيرية لبذل مزيد من الجهود التي تتيح تلبية احتياجات الأعمال والمبادرات الخيرية والسعي، للتخفيف من معاناة الأسر المحتاجة والأرامل والمعلقات وأصحاب الهموم وكبار المواطنين والعمل على إسعادهم،

وتوزعت الميزانية التقديرية، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 110 ملايين درهم على كل الفئات الاجتماعية والإنسانية وتنفيذ مشاريع إسكانية تخص المحتاجين من الأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم وكبار المواطنين وغيرهم.