سعود القاسمي يستقبل سفيرة الفلبين

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، جيسلين إم. كونتانا، سفيرة جمهورية الفلبين لدى الدولة، التي قدمت للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفيرة، متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد. وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين.

ومن جانبها، عبّرت السفيرة جيسلين إم. كونتانا عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثنيةً على العلاقات الاستراتيجية القوية التي تربط بين البلدين.