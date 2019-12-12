«الشارقة الخيرية»: 10200 أسرة تستفيد من مشروع «إطعام الطعام»

المصدر: الشارقة - وام

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية أن إجمالي أعداد الأسر المستفيدة من مشروع «إطعام الطعام» بلغ نحو 10200 أسرة في 34 دولة من البلدان التي تشملها مشاريع وأعمال الجمعية في الخارج، وذلك منذ شهر يناير وحتى نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري.

وقال محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات: «إن الجمعية تقوم على مدار العام بتنفيذ مشروعها الخيري «إطعام الطعام» بهدف توفير المؤن الغذائية والاحتياجات الأساسية من الغذاء للأسر المتعففة والفقيرة التي لا عائل ولا دخل لها وهم من المتعففين ومكفولي الجمعية مما أدخل السعادة والبهجة إلى قلوبهم، مشيراً إلى أنه تم توزيع مستحقات المشروع متضمناً حزمة من المواد الغذائية الضرورية».