محمد الشرقي: المباني التاريخية مرآة تعكس حضارة الماضي

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية ترميم المباني التاريخية في الإمارات والتي تعد مرآة تعكس حضارة الماضي، وترسخ الوعي بتحقيق الريادة من خلال الحفاظ على التراث العمراني وذلك ضمن أهداف وسياسات واستراتيجيات الدولة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه «مؤتمر الفجيرة الثالث للمباني التاريخية وطرق الترميم»، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتنظمه هيئة الفجيرة للسياحة والآثار في مقر فندق بلو دايموند منتجع السلام بالفجيرة.

وشدد سموه على ضرورة تطبيق المعايير الدولية وتحقيق التميز في مجالات الحفاظ المعماري على المباني والمناطق التاريخية في إمارة الفجيرة، وإثراء القيمة السياحية وتفعيل دور المشاركة في ترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية التراث.

وقام سمو ولي عهد الفجيرة يرافقه الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بجولة على المعرض المقام على هامش المؤتمر.