نهيان بن مبارك يتسلم شهادة غينيس في «تسجيلات التسامح»

المصدر: أبوظبي - وام

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح: «أن التنوع والتعدد اللذين يزخر بهما المجتمع الإماراتي يمثل حالة ثراء حقيقي نفاخر به العالم، ونعتبره أحد أهم أسرار نجاح التجربة الإماراتية في النهضة والتقدم، والتي اتخذت من التسامح منهجاً، والتناغم وقبول الآخر واحترام الاختلاف، سبيلاً للتواصل والتعاون المشترك، لما فيه صالح الجميع».

وأوضح أن التسامح والأخوة الإنسانية تمثل إحدى أولويات العمل لدولة الإمارات قيادة وشعبا، باعتبارها عنصرا مهما من عناصر القوة الناعمة.

جاء ذلك خلال حفل الذي نظمته وزارة التسامح للاحتفال بتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، حيث تسلم معاليه شهادة تحقيق رقم عالمي جديد بمشارك أكثر من 11250 شخصاً من 167 جنسية تعيش على أرض الإمارات في تسجيل أكبر سلسلة فيديوهات مصورة حول التسامح والأخوة الإنسانية، في مبادرة نظمتها الوزارة بالتعاون مع قبل شركة FMCG Procter & Gamble وكارفور الإمارات، وذلك من خلال أجنحة مخصصة لهذا الغرض في المراكز التجارية على مستوى الدولة، وطلب المنظمون من المشاركين كافة على اختلاف لغاتهم تسجيل تعهد بالتسامح: «أتعهد باحترام وقبول الأشخاص الذين تختلف قدراتهم ومعتقداتهم وثقافتهم عن بلدي».

حضر الحفل معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، والدكتور سلطان الرميثي الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وعفراء الصابري المدير العام بمكتب وزير التسامح، والشركاء والمنظمون للمبادرة.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك: «إن وجود هذا الكم الهائل من التسجيلات المصورة بلغات العالم كافة، يؤكد حالة الثراء داخل مجتمع الإمارات، وتثبت أن رسالة التسامح وصلت بالفعل إلى جميع الفئات المقيمة على أرض الدولة، كما تبرهن على قوة وتلاحم المجتمع الإماراتي».

وأضاف معاليه: «أن وزارة التسامح وهي تطلق هذه النوعية من المبادرات تسعى لإشراك والاستماع إلى أفضل الأفكار والاقتراحات والمبادرات من فئات المجتمع كافة الذين يؤمنون بأهمية تعزيز وإثراء التسامح، مؤكداً أن التسامح الذي تعرفه الإمارات وتدعم كل منطلقاته، تعلمناه من أقوال وأفعال الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي اعتمد التسامح والتعايش كأحد أهم مقومات نهضة واستقرار الإمارات ونجاحها وتقدمها، وهو ما جعلها مثالاً وقدوة في هذا المجال».