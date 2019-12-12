محمد بن سعود يحضر مأدبة عبد الله الخاطري

المصدر: رأس الخيمة - وام

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ظهر أمس، مأدبة الغداء التي أقامها عبد الله سعيد راشد بن اسلومه الخاطري، بمنطقة مزرع البرية في رأس الخيمة، تكريماً لسموه.

وحضر المأدبة، إلى جانب سموه، الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي، مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، وفواز عبد الله بن جمعة، السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وأحمد يوسف بن درويش النعيمي، المدير العام لمراكز السعادة في حكومة رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين والشخصيات والمدعوين.

وأعرب عبد الله سعيد بن اسلومه الخاطري عن سعادته بتلبية سمو ولي عهد رأس الخيمة دعوته التي تعبّر عن نهج أصيل ومتوارث في التواصل بين القيادة والمواطنين، راجياً من الله العلي القدير أن يديم على سموه دوام الصحة والسعادة.